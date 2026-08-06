El gobernador Marcelo Orrego se mostró confiado en que la Cámara de Diputados de San Juan aprobará el convenio firmado con Vicuña por el aporte de US$250 millones y lanzó un mensaje dirigido a las fuerzas políticas que deberán analizarlo: “Nadie votaría en contra de su propia provincia o de obras que van a beneficiar a gente”.

El acuerdo deberá ser remitido a la Legislatura para su ratificación mediante una ley. En ese contexto, Orrego evitó dar consejos a otros espacios, pero planteó que el destino previsto para los recursos debería facilitar el acompañamiento legislativo.

“Yo no soy nadie para darle consejos a otras fuerzas políticas, pero lo que sí está claro es que nadie votaría en contra de su propia provincia o de obras que van a beneficiar a gente”, sostuvo el mandatario.

Orrego recordó que los fondos estarán destinados a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. “En este caso son caminos, son obras hídricas, son obras de saneamiento. ¿Quién podría ir en contra de eso?”, expresó.

El gobernador también remarcó que el desembolso de Vicuña no constituye un crédito ni un adelanto de regalías. Según explicó, se trata de un aporte por única vez, no reembolsable y no compensable, por lo que la Provincia no tendrá que devolverlo ni descontarlo de futuras obligaciones de la compañía.

“Esto no es un préstamo, es un aporte único, no reintegrable y no compensable”, afirmó. Además, señaló que los recursos permitirán generar la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo de la minería, la agricultura, la agroindustria y la actividad energética.

El apoyo del Bloquismo

Las declaraciones de Orrego se conocieron después de que el Bloque Bloquista adelantara públicamente su respaldo al entendimiento alcanzado con Vicuña.

Los diputados Luis Rueda, Federico Rizo, Miguel Atampiz y Gustavo Deguer calificaron el convenio como una oportunidad para mejorar la infraestructura y consolidar inversiones. También anticiparon que acompañarán las iniciativas vinculadas con su implementación, aunque señalaron que analizarán el texto durante su tratamiento legislativo.

El espacio puso el foco en la necesidad de establecer mecanismos de control y transparencia sobre la administración del fideicomiso. A su vez, reclamó que Iglesia, por ser el departamento directamente relacionado con el proyecto, tenga un papel central entre los beneficiarios de las obras.

El convenio contempla un aporte inicial de US$250 millones para infraestructura. También establece regalías del 3% sobre la facturación del proyecto y una contribución adicional del 1,5% de las ventas brutas, que comenzará a pagarse desde el sexto año de operaciones.

Orrego sostuvo que el dinero permitirá anticiparse a las necesidades que provocará el crecimiento económico. “Tenemos que mejorar nuestros caminos y avanzar en las distintas obras que necesitamos en San Juan para que haya crecimiento y desarrollo”, afirmó.

El mandatario agregó que la ejecución de esas obras tendrá un impacto directo sobre el empleo: “Eso genera inexorablemente fuentes de trabajo de manera directa e indirecta”.