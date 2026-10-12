Tras la publicación de DIARIO HUARPE y el anuncio oficial por parte del gobernador Marcelo Orrego este viernes durante el lanzamiento de la Eco Ruta Turística en Anchipurac, Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, brindó detalles a este medio del proyecto de Ley que busca ampliar los límites del Área Natural Protegida La Ciénaga, en Jáchal, pasando de 9.600 a aproximadamente 14.700 hectáreas.

La razón técnica: descubrimientos paleontológicos de la UNSJ

Al fundamentar los motivos centrales que impulsan este crecimiento territorial superior al 53%, Salomón explicó que la decisión surge de rigurosos trabajos científicos desarrollados junto a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El funcionario señaló que los límites anteriores habían quedado desactualizados respecto al área real donde se extienden los tesoros fósiles de la provincia.

"A raíz de una recopilación de estudios hechos por la universidad, en lo geológico y paleontológico, donde se descubrieron nuevos fósiles y sectores de huellas de antiguos dinosaurios, se hacía necesario actualizar los límites para brindar mayor protección a todos esos valores patrimoniales", sostuvo Salomón.

Los hallazgos de restos óseos y pisadas prehistóricas en zonas adyacentes hicieron imprescindible extender la cobertura legal.

El nuevo perímetro abarca desde el paredón del Dique Los Cauquenes y el curso del río Huaco hasta la sierra La Batea, el Cerro Perico, la sierra Yanso y el Puesto Aguadita, resguardando integralmente la riqueza geológica y paleontológica de Jáchal.

Salomón fue contundente: "No hay ninguna expropiación"

Ante las lógicas inquietudes de los pobladores y productores de la zona, el director de Conservación descartó enfáticamente que el proyecto implique quitar tierras, desalojar o perjudicar a los propietarios privados. Por el contrario, ratificó que la norma mantiene la categoría de Paisaje Protegida contemplada en la Ley 875-L y bajo el marco de la Ley 606-L, un estatus que fomenta la convivencia armónica entre conservación y producción.

"No hay que interpretarlo como una expropiación ni como un desplazamiento de los productores ni nada de eso", aseveró Salomón, llevando absoluta tranquilidad a la comunidad jachallera.

El funcionario remarcó que la ampliación apunta a establecer reglas claras para el uso del suelo sin restringir el trabajo agrícola y ganadero tradicional: "El proyecto establece que todas las actividades científicas, turísticas, culturales y comerciales que se realicen dentro de estos límites van a estar reguladas y tienen que contribuir al desarrollo sustentable de los habitantes locales. Es darle un marco mayor de conservación a un área que tiene valores patrimoniales, culturales y naturales importantísimos", dijo.

Desarrollo sustentable y debate parlamentario

Además de proteger el patrimonio prehistórico, el proyecto impulsa el turismo científico mediante senderos interpretativos en Huaco y la observación sustentable de aves, asentando las bases para convertir a La Ciénaga en un Geoparque internacional junto a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ.

El expediente 2506/26, firmado por el gobernador Orrego, la ministra Laura Palma y el secretario Federico Ríos, ingresó el miércoles pasado a la Cámara de Diputados para tomar estado parlamentario la próxima semana. Tras la aprobación en Gabinete, el Ejecutivo confía en que los legisladores sanjuaninos ratifiquen la norma en la sesión del jueves 15 de octubre.