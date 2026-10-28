San Juan se prepara para desembarcar con todo su potencial en la primera Ronda de Negocios del RIGI, que se realizará este jueves 29 de octubre en Rosario. La provincia no solo dirá presente con el gobernador Marcelo Orrego, quien participará del panel de mandatarios, sino que llevará una comitiva que incluye a las operadoras mineras, cámaras empresariales y un importante clúster de proveedores locales. En la previa, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, anticipó a DIARIO HUARPE cuál será el mensaje central que llevará la provincia: reglas claras para ordenar la inversión y el asociativismo como bandera para dar el salto de calidad en materia de proveedores.

El titular de la cartera minera explicó que "van a ir todas las operadoras que están en nuestra provincia, como el caso de Vicuña, como en el caso de Barrick, como el caso de McEwen que es Azules, como el caso de Glencore por Pachón", detalló Perea. A ellas se suman las cámaras de proveedores como CASEMI, la Unión Industrial, Camarco y un grupo de empresarios que, aunque no estén afiliados, conforman un ecosistema productivo que la provincia quiere mostrar.

"Ordenar, no limitar"

Uno de los puntos que más inquieta a los inversores y a los proveedores de otras provincias es el alcance de la ley de desarrollo local, como la que aprobó San Juan para priorizar la contratación de mano de obra y compras locales. Ya lo había planteado al tema el presidente de Caprimsa en una nota anterior con este medio. Lejos de esquivar el tema, el ministro lo puso en el centro de la escena. "Lo que estamos haciendo son reglas claras, como es una ley de desarrollo local, cuyo propósito no es limitar la inversión, sino ordenarlas", afirmó Perea, quien subrayó que San Juan tiene una ventaja comparativa: más de 20 años de experiencia en la actividad. "No es que seamos una provincia a la que van a venir a explicarle a los proveedores qué hacer", sostuvo.

"El valor del cobre no se concentra en un último eslabón de la cadena, sino en la cordillera. La competitividad se construye desarrollando proveedores capaces de abastecer esa escala y de proyectar al mundo las capacidades andinas que tenemos".

La hora del asociativismo

Para el ministro, el verdadero salto de calidad de la minería sanjuanina no vendrá solo de la mano de las grandes operadoras, sino de la capacidad de las empresas locales para unirse y competir a la par. "Lo que viene en esta nueva ola minera es el asociativismo", aseguró Perea, y puso como ejemplo concreto el modelo que ya se está aplicando en la obra del Corredor Norte, el camino de acceso a Vicuña.

"Se han dado ejemplos de asociativismo en nuestra cordillera: ahora en uno de los tramos del Corredor Norte de Vicuña, que es una UTE, destacó el funcionario respecto a la asociación entre Contreras (Neuquén), BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) de Córdoba y la sanjuanina Construmin. Para Perea, unir esfuerzos es el camino para que los proveedores no solo quieran abastecer a la industria, sino que demuestren que lo saben hacer.

De proveedores locales a clase mundial

"Queremos traspasar de proveedor local a proveedores de clase mundial sanjuaninos", afirmó el ministro a este medio. Esa es la meta que llevarán a Rosario y que defenderá en su panel, donde expondrá junto a referentes nacionales del sector como Roberto Cacciola (CAEM) y la ex secretaria de Minería, Fernanda Ávila, entre otros.

Perea sabe que el camino requiere capital y capacidades que aún se están construyendo, pero confía en que la experiencia acumulada es la base. "No solamente queremos cuidar lo que tenemos, sino crear proveedores capaces de competir en la industria minera del mundo. Queremos llegar a hacer lo mismo en unos años, que nuestros proveedores estén capacitados para competir en cualquier lugar", concluyó.

La agenda de San Juan en Rosario: