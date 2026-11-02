El Gobierno de San Juan ofreció un aumento salarial del 3% para los docentes, distribuido en dos tramos del 1,5% en noviembre y diciembre, durante la primera reunión de la tercera negociación paritaria del año. La propuesta fue presentada este lunes 2 de noviembre ante los representantes de UDAP, UDA y AMET, que deberán consultar con sus bases antes de definir si aceptan o rechazan el ofrecimiento.

La propuesta establece un incremento del 1,5% en el valor índice para noviembre, tomando como referencia los valores de octubre. Para diciembre, el Ejecutivo planteó una nueva actualización del 1,5%, calculada sobre el valor índice de noviembre. De esta manera, la oferta contempla dos actualizaciones consecutivas para los últimos meses del año.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Por el sector sindical participaron los representantes de los tres gremios que integran la mesa de negociación docente.

Tras la presentación de la propuesta, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de noviembre. Ese día, UDAP, UDA y AMET deberán comunicar la respuesta de sus respectivas organizaciones, luego de llevar el ofrecimiento a consulta con las bases.

La discusión se desarrolla en un contexto en el que los sindicatos vienen planteando la necesidad de que los incrementos salariales permitan recuperar el poder adquisitivo y no se limiten exclusivamente a acompañar la inflación. En la última instancia de negociación, los representantes gremiales habían anticipado diferencias respecto de los criterios que debía contemplar la actualización de los haberes.

Con estos antecedentes, la propuesta del 1,5% para noviembre y otro 1,5% para diciembre abrirá una nueva instancia de discusión entre el Ejecutivo y los sindicatos. La respuesta que llevarán los gremios el miércoles será clave para determinar si existe acuerdo para cerrar la tercera negociación salarial docente de 2026 o si deberán continuar las conversaciones.