La senadora nacional Patricia Bullrich salió a respaldar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa busca limitar la emisión monetaria y proteger el valor del peso.

"El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo", afirmó la legisladora, quien consideró que será difícil que otros sectores políticos rechacen el proyecto durante el debate en el Congreso.

Bullrich sostuvo que la modificación apunta a impedir que la entidad monetaria vuelva a utilizarse como herramienta de financiamiento del Tesoro. En ese sentido, cuestionó las políticas aplicadas durante gestiones anteriores y afirmó que el Banco Central fue utilizado para sostener niveles de gasto público que consideró innecesarios.

"El Banco Central le prestaba plata al Gobierno para tener más gasto público", señaló la senadora, y remarcó la necesidad de que la entidad no vuelva a emitir dinero ni otorgar asistencia directa al Tesoro.

Cruce con el kirchnerismo

De cara al tratamiento parlamentario, Bullrich anticipó que el kirchnerismo rechazará la propuesta y aseguró que el resto de los espacios políticos podrían acompañar la iniciativa oficial.

"Seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra", expresó, aunque sostuvo que otros sectores entenderán la importancia de avanzar con la reforma.

Para la senadora, la discusión no se limita a una modificación técnica del funcionamiento del Banco Central, sino que implica definir el rol del Estado en el manejo de los recursos públicos.

"En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla", manifestó.

El Gobierno busca aprobar sus reformas

Bullrich también se refirió al paquete de proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso y afirmó que el oficialismo espera lograr su aprobación antes de fin de año.

"Estoy convencida de que todo lo que se ha mandado va a salir antes de fin de año", sostuvo.

La senadora reconoció que el contexto económico actual es complejo, pero defendió las medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei al considerar que buscan establecer las bases para una nueva etapa económica.

"Estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa", concluyó.