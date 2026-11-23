El Gobierno nacional se prepara para afrontar una semana de intensa actividad legislativa, con dos debates centrales para su agenda política: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. El oficialismo buscará avanzar con sus iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso.

La agenda también tendrá como protagonista al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien presentará su primer informe de gestión ante el Senado. En paralelo, el Ejecutivo deberá sostener las negociaciones con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios en ambas cámaras.

Las reuniones para ordenar la estrategia oficialista

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes a las 13 a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno. El encuentro tendrá como objetivo ordenar la estrategia legislativa, revisar los acuerdos con los aliados y realizar un recuento de los votos disponibles.

La reunión se realizará después del encuentro bilateral que el presidente Javier Milei mantendrá con su par de Polonia, Karol Nawrocki, previsto para las 11. El oficialismo considera que las negociaciones serán determinantes para conseguir avances en los proyectos que pretende aprobar.

Santilli presentará su primer informe de gestión

El miércoles, desde las 15, Diego Santilli asistirá al Senado para presentar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Según lo publicado por TN, deberá responder 1.287 preguntas de los distintos bloques de la oposición, de las cuales el 46% están vinculadas con la gestión económica.

El funcionario prepara una exposición centrada en las distintas áreas de Gobierno, el estado de situación que recibió la administración y los avances alcanzados. También buscará presentar los objetivos oficiales para el próximo año y destacar la importancia del orden como base para el crecimiento.

Reforma electoral y Ley de Ludopatía en el Senado

El jueves será una de las jornadas centrales para el oficialismo, que buscará avanzar con la reforma electoral y el proyecto de Ley de Ludopatía en el Senado. Entre los principales objetivos aparece la suspensión de las PASO, para lo cual el Gobierno necesita reunir al menos 37 votos.

Desde el bloque oficialista estiman que podrían contar con entre 38 y 40 voluntades. Para alcanzar ese número, La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de los 10 senadores radicales, en el marco de los acuerdos políticos alcanzados con gobernadores de ese espacio.

En la misma sesión también se tratará el proyecto contra la ludopatía infantil y la regulación de las apuestas online. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y el Senado acordó tratarla este jueves, con o sin dictamen.

Diputados debatirá el Presupuesto 2027

Mientras el Senado concentra la discusión electoral, la Cámara de Diputados tendrá a su cargo el tratamiento del Presupuesto 2027. El debate podría extenderse durante aproximadamente 20 horas y estará atravesado por las negociaciones entre el oficialismo, las provincias y los bloques aliados.

El proyecto ingresó al Congreso el 15 de septiembre y estuvo marcado por las discusiones sobre el ajuste en discapacidad que contemplaba el texto original. El Gobierno escuchó pedidos de distintas provincias para incorporar modificaciones y buscar los respaldos necesarios para avanzar con la iniciativa.