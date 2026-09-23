El PRO cuestionó al Gobierno nacional por los cambios que había incluido en materia de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que el Ejecutivo “se equivocó”. El espacio liderado por Mauricio Macri advirtió, además, que existen temas en los que marcará límites a La Libertad Avanza, aunque mantendrá su acompañamiento general a la iniciativa presupuestaria.

La postura fue difundida este miércoles 23 de septiembre a través de un comunicado publicado en las redes sociales del partido. Allí, el PRO sostuvo que viene señalando diferencias con el oficialismo de la misma manera que respalda aquellas decisiones con las que coincide.

“En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó”, expresó el espacio político. Además, cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 incorporara modificaciones sobre herramientas vinculadas con las prestaciones y las pensiones para personas con discapacidad.

Desde el PRO plantearon que la discapacidad debe ser tratada como una política de Estado y señalaron que el ordenamiento de las cuentas públicas no debería afectar la atención de las personas alcanzadas por estas políticas y sus familias.

“Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”, sostuvo el partido en uno de los fragmentos centrales del comunicado.

Cambios tras la polémica

La discusión comenzó luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contemplara modificaciones en el régimen de discapacidad. La iniciativa presupuestaria ingresó formalmente el 15 de septiembre y quedó girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Tras los cuestionamientos de sectores opositores y aliados, el Gobierno presentó una nueva propuesta. Entre los cambios, se estableció una actualización mensual por inflación de las pensiones no contributivas por discapacidad y se mantuvieron el nomenclador de prestaciones y el arancel unificado.

También se incorporó la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, el proyecto contempla beneficios impositivos para empleadores que contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad.

El debate se trasladó este miércoles a la Cámara de Diputados. Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda fueron convocadas de manera conjunta para avanzar con el dictamen del proyecto que busca prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad.