En diálogo con DIARIO HUARE, Nadia Gómez, representante de las comunidades huarpes de San Juan, denunció el impacto devastador de las barreras artificiales en los cauces hídricos, las cuales han interrumpido el ciclo natural del agua y profundizado la crisis hídrica en la provincia. Gómez enfatizó que las comunidades asentadas al final de la cuenca del río San Juan, en los departamentos de Sarmiento y 25 de Mayo, sufren la desecación de sus ecosistemas, principalmente en las Lagunas de Guanacache, debido al incumplimiento sistemático del caudal ecológico.

El planteo de la referente surge en un contexto global de cambio de paradigma: según el último informe de la coalición Dam Removal Europe, durante el año 2025 se eliminaron 603 barreras hídricas en 21 países europeos. Este récord histórico de remoción de presas, azudes y compuertas permitió reconectar más de 3.740 kilómetros de ríos en todo el continente, demostrando que la recuperación de la conectividad fluvial tiene efectos positivos inmediatos en la biodiversidad y la regulación climática. Gómez sostiene que este modelo internacional debe ser replicado en San Juan para revertir el daño ambiental.

Acuíferos en caída libre y falta de planificación

Uno de los puntos más críticos señalados por Gómez es la alarmante disminución de los niveles de las aguas subterráneas, porque ese dato no solo refleja la dimensión del problema por los errores que se están comentiendo en la gobernanza del agua, sino también, el desequilibrio que se está produciendo en los ciclos naturales del agua en la provincia.

Vale recordar que el último informe técnico del INA-CRAS y el Cigiaa, confirmó que el nivel de los acuíferos en la región está descendiendo a un promedio de dos metros por año. La ausencia de un flujo permanente dificulta la recarga natural de las napas e impide el equilibrio de los ecosistemas superficial de las cuencas, ambos fundamentales para la recuperación del sistema hídrico a largo plazo, .

“Es necesario el caudal ecológico, no solo para que se empiecen a recuperar los acuíferos, sino también toda la biota de las cuencas, y en el caso del río San Juan, las Lagunas de Guanacache, uno de los humedales más importantes del planeta, que hoy está seco”, afirmó Gómez.

La representante del pueblo Nación Huarpe criticó la falta de una planificación estatal precisa ante el cambio climático y la distribución del agua en la provincia.

En Europa se ha reconocido el error histórico de fragmentar los ríos y se han fijado como metas equilibrar los ecosistemas y asegurar el consumo humano a largo plazo.

Contradicciones legales y derechos vulnerados

La referente de los pueblos originarios expuso una flagrante contradicción en la política hídrica. “Mientras que los habitantes locales enfrentan prohibiciones severas para realizar pozos de agua destinados al riego de cultivos o para la subsistencia, el Estado otorga amplias concesiones a empresas industriales, agroexportadoras y mineras”, dijo.

Gómez además advirtió que marcos normativos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tienden a desregular aún más los controles ambientales, vulnerando el Artículo 41 de la Constitución Nacional y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

“El derecho al consumo de agua para la gente es una prioridad, al igual que el derecho al agua para los pequeños productores que ponenen en nuestras mesas el alimento que consumimos. Estos derechos deben estar por encima del turismo, el desarrollo industrial o la generación de energía eléctrica”, sentenció.

Las comunidades originarias exigen que las caudales de los rios corran libremente por la cuencas.

El impacto de la fragmentación de los ríos

El testimonio de Gómez coincide con advertencias sobre los riesgos de los ríos fragmentados. Las barreras artificiales no solo bloquean el paso del agua, sino que transforman cauces protegidos en embalses de agua estancada que aumentan su temperatura y liberan metano, un potente gas de efecto invernadero. Además, la pérdida del 80% de los humedales en el último milenio ha dejado a los territorios más vulnerables ante inundaciones y sequías extremas, ya que estos ecosistemas actúan como "esponjas naturales" y reguladores climáticos.

"La experiencia internacional demuestra que, una vez eliminadas las barreras en los ríos, la naturaleza toma el control y la recuperación puede ser asombrosamente rápida", dijo. "Asegurar el caudal ecológico para los ríos, los acuíferos y los humedales no es solo una reparación ambiental, sino una medida de supervivencia para los pueblos que han habitado y protegido estas cuencas de forma ancestral. Esto lo venimos pidiendo desde hace años; es hora de que la gestión del agua en San Juan deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho”, concluyó

Dato 1

Países como Suecia, Finlandia y España están liderando este cambio, reconectando miles de kilómetros de ríos.

Dato 2

Los objetivos de la Unión Europea para el año 2030 se centran en una transformación profunda de sus ecosistemas a través de la Regulación de Restauración de la Naturaleza, una normativa pionera vigente desde 2024.

Dato 3

En Europa se ha reconocido el error histórico de fragmentar los ríos y se han fijado como metas equilibrar los ecosistemas y asegurar el consumo humano a largo plazo.