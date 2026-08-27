El proyecto del Radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope) de San Juan dio un nuevo paso en busca de su finalización. Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, explicó a DIARIO HUARPE que participaron de una presentación ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, a partir de una gestión realizada por la senadora María Celeste Giménez.

La exposición permitió mostrar las dificultades que atraviesa el proyecto y ponerlas en conocimiento de senadores y científicos de distintas provincias. Según Castro, después de la presentación varios investigadores se acercaron para expresar su solidaridad y los legisladores mostraron interés en conocer la situación.

Dos obstáculos para terminarlo

Castro señaló que actualmente existen dos cuestiones centrales para que el radiotelescopio pueda avanzar. La primera es lograr que se libere una carga que llegó el 3 de septiembre del año pasado y permanece retenida en la Aduana.

“Lo otro es generar un convenio en términos de renovación al que cayó en junio del año pasado”, explicó el decano. Esa renovación permitiría que lleguen las partes que todavía faltan, principalmente componentes electrónicos, para completar el equipamiento y ponerlo en funcionamiento.

El proyecto presenta un avance cercano al 90%. Entre los elementos retenidos hay piezas metálicas y una pintura específica destinada a proteger la estructura de las condiciones climáticas.

El Senado prepara un reclamo

Uno de los resultados más importantes de la exposición fue el compromiso del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador Wado de Pedro, quien planteó que la situación no debía quedar solamente en una presentación.

Según relató Castro, el legislador manifestó la intención de trabajar desde el Senado para realizar un reclamo más consistente ante las autoridades nacionales. La UNSJ, además, fue invitada a regresar al Congreso para continuar las gestiones y sumar a otros senadores que acompañen la iniciativa.

Un proyecto que atravesó gobiernos

Durante la presentación, Castro también remarcó el carácter transversal que tuvo el proyecto desde sus comienzos. Recordó que fue aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que obtuvo luz verde durante la presidencia de Mauricio Macri.

Además, destacó que el Senado de la Nación había aprobado por unanimidad un beneplácito al proyecto, iniciativa que en aquel momento había sido impulsada por el exsenador Roberto Basualdo.

A nivel provincial también contó con respaldo legislativo durante la gestión de José Luis Gioja. Para Castro, esos antecedentes demostraron que el radiotelescopio fue entendido por dirigentes de distintos espacios como un verdadero proyecto de Estado.

Ahora, con la obra cerca del 90% y parte de los componentes todavía retenidos, San Juan vuelve a mirar hacia el Congreso para intentar darle el último impulso a una iniciativa científica que lleva años de espera.