El costo de llenar el changuito volvió a mostrar fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Según un relevamiento privado de Analytica, Santa Cruz fue la jurisdicción donde más dinero se necesitó para comprar una canasta mensual de alimentos y bebidas durante agosto, mientras que La Rioja quedó en el extremo opuesto del ranking.

El informe “Changuito Federal” comparó el precio de los mismos productos y cantidades para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, utilizando los valores publicados por las principales cadenas de supermercados en sus tiendas online.

Las provincias más caras

Santa Cruz encabezó el ranking con un costo de $1.044.640. En segundo lugar quedó Chubut, donde llenar el changuito demandó $1.030.321.

El tercer puesto fue para Río Negro, con $1.006.832, seguida por Tierra del Fuego, con $1.002.496. De esta manera, cuatro provincias patagónicas superaron la barrera del millón de pesos durante agosto.

Más atrás aparecieron Neuquén, con $999.797, y La Pampa, con $955.370.

El ranking completo

Santa Cruz: $1.044.640 Chubut: $1.030.321 Río Negro: $1.006.832 Tierra del Fuego: $1.002.496 Neuquén: $999.797 La Pampa: $955.370 Jujuy: $951.793 Salta: $935.984 CABA: $938.913 Buenos Aires: $935.099 Formosa: $933.638 Chaco: $931.104 San Luis: $920.538 Mendoza: $915.724 La Rioja: $910.748

Los datos muestran que la Patagonia concentró los valores más elevados. En el NOA también se registraron costos importantes: Jujuy quedó entre las provincias con el changuito más caro, mientras que Salta superó los $935.000.

Los precios del changuito de supermercado subieron hasta 4,8% en algunas provincias. (Foto: Analytica)

La Rioja, la provincia más barata

En el otro extremo del ranking se ubicó La Rioja. Allí, una familia de cuatro integrantes necesitó $910.748 para realizar la compra mensual relevada por Analytica.

Mendoza quedó segunda entre las provincias con menor costo, con $915.724, seguida por San Luis, con $920.538. La diferencia entre Santa Cruz, la más cara, y La Rioja, la más barata, alcanzó los $133.892, equivalente a un 14,7%.

Dónde más aumentaron los precios

El ranking también mostró diferencias en la evolución mensual. Chubut registró el mayor aumento del costo del changuito durante agosto, con una suba del 4,8%. Mendoza quedó segunda, con un incremento del 3,9%.

En el extremo contrario, Río Negro tuvo una variación inferior al 1%. En promedio, el costo de la canasta aumentó entre 0,5% y 4,8%, dependiendo de la provincia.

Entre los productos que más aumentaron apareció la cebolla, con subas de entre 10% y 40% en distintas zonas del país. El aceite de girasol también tuvo incrementos generalizados, de entre 2% y 4%, aunque en Salta y Jujuy las subas superaron el 5%.