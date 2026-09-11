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Ranking de provincias: cuánto costó llenar el changuito en agosto
POR REDACCIÓN
El costo de llenar el changuito volvió a mostrar fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Según un relevamiento privado de Analytica, Santa Cruz fue la jurisdicción donde más dinero se necesitó para comprar una canasta mensual de alimentos y bebidas durante agosto, mientras que La Rioja quedó en el extremo opuesto del ranking.
El informe “Changuito Federal” comparó el precio de los mismos productos y cantidades para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, utilizando los valores publicados por las principales cadenas de supermercados en sus tiendas online.
Las provincias más caras
Santa Cruz encabezó el ranking con un costo de $1.044.640. En segundo lugar quedó Chubut, donde llenar el changuito demandó $1.030.321.
El tercer puesto fue para Río Negro, con $1.006.832, seguida por Tierra del Fuego, con $1.002.496. De esta manera, cuatro provincias patagónicas superaron la barrera del millón de pesos durante agosto.
Más atrás aparecieron Neuquén, con $999.797, y La Pampa, con $955.370.
El ranking completo
Santa Cruz: $1.044.640
Chubut: $1.030.321
Río Negro: $1.006.832
Tierra del Fuego: $1.002.496
Neuquén: $999.797
La Pampa: $955.370
Jujuy: $951.793
Salta: $935.984
CABA: $938.913
Buenos Aires: $935.099
Formosa: $933.638
Chaco: $931.104
San Luis: $920.538
Mendoza: $915.724
La Rioja: $910.748
Los datos muestran que la Patagonia concentró los valores más elevados. En el NOA también se registraron costos importantes: Jujuy quedó entre las provincias con el changuito más caro, mientras que Salta superó los $935.000.
La Rioja, la provincia más barata
En el otro extremo del ranking se ubicó La Rioja. Allí, una familia de cuatro integrantes necesitó $910.748 para realizar la compra mensual relevada por Analytica.
Mendoza quedó segunda entre las provincias con menor costo, con $915.724, seguida por San Luis, con $920.538. La diferencia entre Santa Cruz, la más cara, y La Rioja, la más barata, alcanzó los $133.892, equivalente a un 14,7%.
Dónde más aumentaron los precios
El ranking también mostró diferencias en la evolución mensual. Chubut registró el mayor aumento del costo del changuito durante agosto, con una suba del 4,8%. Mendoza quedó segunda, con un incremento del 3,9%.
En el extremo contrario, Río Negro tuvo una variación inferior al 1%. En promedio, el costo de la canasta aumentó entre 0,5% y 4,8%, dependiendo de la provincia.
Entre los productos que más aumentaron apareció la cebolla, con subas de entre 10% y 40% en distintas zonas del país. El aceite de girasol también tuvo incrementos generalizados, de entre 2% y 4%, aunque en Salta y Jujuy las subas superaron el 5%.