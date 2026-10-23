Representantes de los ciudadanos de Valle Fértil sentaron su postura "en defensa del patrimonio territorial, ecológico y cultural". Oscar Luis y Florencia Castillo ocuparon formalmente la banca del vecino en el Honorable Concejo Deliberante del departamento, para exponer los fundamentos de una solicitud formal que exige el rechazo categórico a la incorporación del municipio al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado a nivel nacional mediante la Ley Bases N° 27.742.

La solicitud surge luego de que la concejal Mónica Riveros, del Bloquismo, hace unos días presentó en el concejo el proyecto el cual fue derivado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la de Ambiente y Producción.

La intervención vecinal en el recinto deliberativo se realizó en representación de cientos de vallista que rubricaron la propuesta con sus firmas. Asimismo, la presentación estuvo enmarcada por una movilización: mientras los delegados exponían los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales en el interior del Concejo, un nutrido grupo de vecinos permaneció concentrado en la vía pública, acompañando la iniciativa con pancartas y consignas a favor del agua y del modo de vida vallista.

Soberanía jurídica y un blindaje de treinta años

Entre los ejes conceptuales expuestos ante el cuerpo deliberante, los voceros sostuvieron que "el RIGI vulnera de manera directa la soberanía jurídica al obligar a los gobiernos locales y provinciales a ceder competencias regulatorias y someter eventuales controversias legales con las multinacionales a tribunales arbitrales internacionales situados en el extranjero".

De igual forma, denunciaron que "la normativa otorga un blindaje jurídico de treinta años (dispuesto en el Artículo 165 de la Ley Bases) que invalida leyes de protección ambiental preexistentes, entre ellas la regulación que resguarda la Reserva Natural Protegida de Valle Fértil". En el mismo sentido, la solicitud vecinal advierte que el régimen anula los derechos territoriales conquistados por los pueblos originarios mediante la Constitución Nacional y convenios internacionales.

Perjuicios a emprendedores y exenciones impositivas

En cuanto al impacto socioeconómico, la fundamentación técnica estima que el sistema perjudica a la economía local. Al imponer un piso mínimo de inversión de 200 millones de dólares (establecido en el Decreto 749/2024), "la normativa excluye a los emprendedores y comerciantes de la zona, favoreciendo de forma exclusiva a proyectos extractivos de minería".

Del mismo modo, denunciaron que la ley no garantiza la contratación de mano de obra local ni de proveedores de la región, al tiempo que exime a las grandes empresas de impuestos municipales y provinciales, sin generar aportes tributarios ni derrames de riqueza en el departamento.

Modelos sustentables e inversión en infraestructura

Como alternativa al modelo extractivo, la comunidad propuso fortalecer las actividades productivas sustentables y tradicionales que históricamente caracterizan a Valle Fértil.

"En la solicitud elevada al Concejo instamos a potenciar el turismo en sus diversas modalidades, la agricultura asistida por infraestructura de riego, la ganadería local y la elaboración de artesanías con valor agregado", contó a DIARIO HUARPE Florecia Castillo.

En esta dirección, los vecinos solicitaron a las autoridades priorizar inversiones en infraestructura básica y la concesión de créditos blandos. Entre las obras urgentes demandaron la repavimentación de los accesos viales principales, la mejora integral de servicios públicos esenciales como transporte, comunicaciones y agua, el desarrollo de redes de riego agrícola y el financiamiento de proyectos turísticos y productivos para proteger el medio ambiente y la cultura local.

Acuerdo de diálogo permanente

Al término del encuentro en el recinto, los representantes de la comunidad expresaron su profunda satisfacción con el desarrollo de la presentación. Destacaron que la reunión propició un espacio fluido de diálogo e intercambio constructivo de pensamientos con los concejales, quienes demostraron apertura y acordaron mantener un canal de comunicación permanente antes de tomar decisiones sobre la adhesión al RIGI. "Esperemos que respeten la voluntad y los derechos del pueblo", concluyó Oscar Luis.