La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. La nueva normativa redefine las funciones de la autoridad monetaria, limita su capacidad de financiar al Estado y establece cambios en el manejo de las reservas, las utilidades y la conducción del organismo.

La reforma modifica seis áreas centrales del funcionamiento del Banco Central y busca revertir parte de los cambios incorporados en 2012. Entre sus principales medidas establece que la misión del organismo será preservar el valor de la moneda y elimina los mecanismos de asistencia financiera directa al Tesoro.

1. Una única misión: preservar el valor de la moneda

La nueva ley establece que la función única, primaria y fundamental del BCRA será preservar el valor de la moneda. De esta manera, deja atrás el esquema vigente desde 2012, que también contemplaba objetivos relacionados con el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

Además, el directorio dejará de tener atribuciones para orientar el crédito hacia pequeñas y medianas empresas o economías regionales.

2. Se prohíbe financiar al Estado

La normativa elimina los adelantos transitorios que el Banco Central podía otorgar al Gobierno nacional para cubrir necesidades financieras. También prohíbe conceder créditos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

A su vez, impide que el organismo compre títulos públicos nacionales en el mercado primario o adelante recursos para afrontar vencimientos de deuda. Sin embargo, podrá operar con títulos en el mercado secundario para cumplir objetivos monetarios y cambiarios.

3. Qué pasará con las ganancias del BCRA

La reforma limita las transferencias de utilidades al Tesoro y establece que solamente podrán distribuirse ganancias realizadas y líquidas. Quedan excluidos los resultados contables originados por variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro.

Además, antes de autorizar transferencias, las reservas de resultados deberán alcanzar al menos el 50% del capital del Banco Central. Si se habilitan giros al Estado, los recursos deberán destinarse exclusivamente al pago de deuda pública.

4. Un régimen para ordenar las deudas anteriores

La ley incorpora un mecanismo transitorio para atender las obligaciones que el Estado mantiene con el Banco Central por adelantos transitorios y Letras Intransferibles. Mientras esas deudas continúen pendientes, parte de las utilidades deberá destinarse a cancelar esos pasivos.

Las Letras Intransferibles son títulos que el Tesoro entregó al BCRA a cambio de reservas internacionales. El objetivo del nuevo esquema es avanzar en el ordenamiento del balance de la autoridad monetaria.

5. Cambios en la designación y remoción de autoridades

El presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y sus designaciones requerirán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta. La ley también establece causales específicas para su remoción, entre ellas una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones.

Para apartarlos se necesitará un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación previa del Congreso con dos tercios de los miembros presentes. Además, se elimina la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del directorio.

6. Nuevas reglas para las reservas internacionales

La normativa incorpora la protección de las reservas internacionales frente a embargos y redefine los activos externos que el Banco Central podrá utilizar para sus operaciones. También habilita el uso de esos activos como garantía en operaciones propias de la actividad de banca central.

Por último, concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. De esta manera, la reforma establece un nuevo marco para la administración de los recursos y las herramientas de la autoridad monetaria.