El Departamento de Hidráulica intensificó las obras de prevención y refuerzo de defensas sobre el río Los Patos, en Calingasta, ante la posibilidad de un importante incremento de caudal durante la próxima temporada estival. Los trabajos se concentran en sectores estratégicos de Barreal y Villa Pituil, donde se busca reducir la exposición de las áreas pobladas frente a eventuales crecidas.

Las tareas se desarrollan en el marco del Comité Provincial de Emergencia (COPRE) y forman parte del esquema preventivo que se ejecuta en distintos puntos de San Juan para fortalecer las defensas existentes y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de mayores caudales.

Actualmente, Hidráulica mantiene cuatro topadoras D8 afectadas a los trabajos en Calingasta. Los equipos realizan tareas de movimiento de suelo, encauzamiento del río y conformación y refuerzo de sectores de defensa considerados estratégicos.

Buscan alejar el cauce de los sectores poblados

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra a la altura de los descargadores del canal San Guillermo, en las proximidades de Barreal. Allí se ejecuta el desvío y enrocado del cauce con el objetivo de orientar el río hacia el margen oeste.

La intervención busca evitar que, ante un incremento del caudal, el río se desplace hacia el margen derecho, donde se encuentran sectores poblados de Barreal. Entre las zonas que se pretende proteger se encuentran los barrios ubicados sobre calle Echeverría y el sector del matadero.

El objetivo de estas obras no es impedir el comportamiento natural del río, sino conducir su escurrimiento hacia un sector previamente definido y reforzar las áreas que funcionan como protección frente a posibles crecidas.

Las tareas incluyen el movimiento de grandes volúmenes de material y la colocación de roca para consolidar el sector intervenido. La disponibilidad de maquinaria pesada permite avanzar de manera simultánea sobre distintos puntos del cauce y acelerar las tareas de preparación antes de la temporada de mayores caudales.

También intervienen en Villa Pituil

Otro frente de trabajo se desarrolla aguas abajo, en la zona de Villa Pituil. Allí también se realizan intervenciones sobre el cauce para favorecer su desplazamiento hacia el margen oeste y disminuir la posibilidad de que las aguas alcancen el área con mayor concentración de población.

La elección de ambos sectores responde a la necesidad de actuar sobre puntos considerados estratégicos para la protección de las localidades. La intervención preventiva permite acondicionar las defensas antes de que se produzcan eventuales crecidas y disponer de maquinaria y materiales para responder con mayor rapidez si las condiciones hidrológicas lo requieren.

En paralelo, Hidráulica avanza con el acopio y provisión de roca en las distintas tomas de Barreal. El material permitirá acondicionar esas estructuras y contar con reservas disponibles para ejecutar intervenciones de emergencia en caso de que se registre un incremento significativo del caudal.

Prevención ante un escenario de mayores caudales

Las obras adquieren especial relevancia de cara a los próximos meses, debido a las previsiones existentes sobre el comportamiento de los caudales y al escenario climático asociado al fenómeno de El Niño. Ante la posibilidad de una temporada con mayores aportes hídricos, las autoridades buscan anticiparse mediante el refuerzo de infraestructura en sectores expuestos, tal como se recomendó desde el Consejo Hídrico Federal (COHIFe).

El río Los Patos constituye uno de los principales cursos de agua de Calingasta y sus variaciones de caudal pueden generar presión sobre las defensas y sectores cercanos a las áreas pobladas. Por eso, las intervenciones se concentran tanto en el encauzamiento como en la disponibilidad de material para reforzar rápidamente las estructuras.

Desde el esquema preventivo del COPRE, estas obras apuntan a disminuir la exposición y reducir la magnitud de posibles daños. Sin embargo, las defensas no representan una garantía frente a un evento extraordinario, por lo que el monitoreo del comportamiento del río y la capacidad de intervención continúan siendo componentes centrales de la prevención.