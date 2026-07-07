El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó un fuerte mensaje hacia los mandatarios peronistas que mantienen una relación política con el presidente Javier Milei y les pidió revisar esa postura para volver a fortalecer al Partido Justicialista.

En una entrevista concedida a Clarín, el dirigente riojano, identificado como uno de los gobernadores más cercanos a Axel Kicillof, convocó a sus pares a "hacer lío", retomando la recordada expresión utilizada por el papa Francisco para convocar a la participación y al compromiso político y social.

"No comparto para nada lo que hacen, pero creo que están a tiempo de reflexionar y de volver a incorporarse y fortalecerse dentro del peronismo, que es lo que los llevó al poder. No podemos defraudar al electorado que nos dio el voto", sostuvo Quintela.

Sus declaraciones estuvieron dirigidas especialmente a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca, quienes en distintas oportunidades acompañaron iniciativas impulsadas por la administración nacional y mantienen un vínculo de diálogo con la Casa Rosada.

Las declaraciones del mandatario riojano se producen, además, en la antesala del acto oficial por el 9 de Julio que se realizará en la Casa Histórica de Tucumán, ceremonia para la que Jaldo invitó tanto al presidente Javier Milei como a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Respaldo a Axel Kicillof

Quintela también se refirió a la interna que atraviesa el peronismo y salió en defensa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que sectores del kirchnerismo lo calificaran de "traidor" en medio de las diferencias con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No comparto que sea un traidor. Nunca estamos exentos de equivocarnos, pero ningún punto de vista tiene autoridad para traicionar a un compañero", afirmó.

El gobernador recordó además que meses atrás intentó competir con Cristina Kirchner por la conducción del Partido Justicialista y explicó que, durante ese proceso, Kicillof optó por mantener una posición neutral.

"Yo nunca estuve peleado con Cristina. Kicillof se mantuvo neutral y nunca le pedí que me apoyara. Me parecía imprudente porque lo dejaba en una encrucijada", señaló.

A pesar de las diferencias internas, Quintela se mostró optimista respecto de una futura reconciliación entre los distintos sectores del peronismo.

"Indefectiblemente lo vamos a arreglar", expresó.

La condena a Cristina Kirchner

Consultado sobre la condena judicial que pesa sobre la expresidenta, Quintela evitó realizar un análisis jurídico, aunque manifestó sus dudas respecto de la sentencia.

"Yo no puedo hablar en materia de derecho. Sí creo que la Corte Suprema o la Corte de La Haya... no sé quién tiene que revisar esa condena, porque es grave. No hay pruebas concretas", sostuvo.

Las declaraciones del mandatario riojano vuelven a poner en evidencia las tensiones que atraviesa el peronismo, tanto por la disputa de liderazgo interno como por la estrategia que deben adoptar los gobernadores frente al Gobierno nacional de Javier Milei.

Mientras algunos sectores impulsan una oposición más firme a la Casa Rosada, otros mandatarios provinciales mantienen una relación de diálogo con la administración nacional para negociar recursos y proyectos para sus distritos, una postura que Quintela cuestionó al considerar que debilita la unidad del espacio político.