San Juan trabaja en la implementación de un nuevo protocolo para asistir a personas que atraviesen situaciones de violencia o extrema vulnerabilidad, sin que sea necesario que la víctima realice una denuncia previa. El mecanismo permitirá que distintas áreas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano activen una respuesta inmediata cuando tomen conocimiento de un caso, incluso durante días y horarios inhábiles. Se estima que será presentado oficialmente dentro de dos semanas.

La iniciativa fue confirmada a DIARIO HUARPE por Valeria Díaz, directora de Género, quien explicó que el procedimiento contempla la intervención coordinada de seis áreas: la Dirección de Género, la Dirección de Emergencia Social y Políticas Alimentarias, la Dirección de Políticas para Personas Mayores, la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, la Dirección de Residencia del Adulto Mayor y la Dirección de Personas con Discapacidad.

"Cualquier dirección que tenga conocimiento de alguna situación de violencia o de extrema vulnerabilidad de alguna persona, sea o no competencia nuestra, activa el procedimiento", explicó Díaz.

Uno de los principales cambios es que la asistencia no dependerá exclusivamente de que la persona afectada se acerque a realizar una denuncia. Cualquiera de estas dependencias podrá activar el mecanismo cuando tome conocimiento de una situación que requiera la intervención del Estado.

De esta manera, el protocolo busca evitar demoras en la atención de casos que necesitan una respuesta urgente. Entre las situaciones contempladas se encuentran, por ejemplo, las de adultos mayores que quedan en la calle luego de ser expulsados de sus hogares por familiares, una circunstancia que también constituye una forma de violencia.

La asistencia también podrá activarse fuera del horario habitual

Otro de los puntos centrales del procedimiento es que establece cómo actuar durante días y horarios inhábiles, cuando la disponibilidad de recursos puede dificultar una respuesta inmediata.

Según explicó Díaz, las áreas involucradas tendrán un mecanismo de comunicación para definir qué intervención corresponde en cada situación. Esto incluye la posibilidad de disponer de equipos de abordaje y gestionar espacios de alojamiento temporario para resguardar a las personas afectadas.

"Se activa el procedimiento. No es necesario que la persona vaya a denunciar; de cualquier forma que nosotros tengamos conocimiento, sea a través del Cavig, de una denuncia o de funcionarios que tomaron conocimiento en la vía pública", detalló la directora.

El objetivo es que las víctimas puedan contar con un lugar seguro mientras se resuelve su situación y se dictan las medidas correspondientes. También se prevé la elaboración de informes interdisciplinarios y la coordinación de respuestas con la Justicia, con plazos de hasta 72 horas para determinadas actuaciones.

El protocolo ya tuvo una primera aplicación en un caso de trata

Aunque todavía resta completar el proceso administrativo para formalizar y publicar el procedimiento, las áreas involucradas ya comenzaron a aplicarlo en situaciones concretas.

Díaz confirmó que el mecanismo se puso en funcionamiento durante un operativo contra la trata de personas realizado la semana pasada en San Juan. En ese procedimiento, las distintas direcciones trabajaron de manera coordinada para garantizar refugio y asistencia a las víctimas.

"En el caso de trata se actuó tanto con el protocolo de las direcciones, donde se auxilió en los refugios que necesitábamos para las víctimas, como con el convenio provincial firmado tiempo atrás", señaló la funcionaria.

Por último, la directora de Género estimó que el nuevo procedimiento será publicado oficialmente en las próximas semanas y puesto a disposición de la Justicia. Hasta entonces, las áreas continuarán coordinando intervenciones ante situaciones de violencia o extrema vulnerabilidad.