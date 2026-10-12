La industria vitivinícola de San Juan registró resultados dispares en los mercados internacionales durante septiembre de 2026. Mientras los despachos de vino crecieron en volumen y en ingresos de divisas, los envíos de mosto concentrado sufrieron una contracción en las cantidades comercializadas y en la facturación, además de perder participación en el mercado nacional frente a la provincia de Mendoza.

Durante el noveno mes del año, la provincia exportó 4.399 hectolitros de vino, cifra que representó una suba interanual del 24,5 % en comparación con los 3.532 hectolitros despachados en septiembre de 2025.

Asimismo, los ingresos generados alcanzaron los 980.000 dólares, marcando un incremento del 19,7 % respecto de los 819.000 dólares obtenidos en el mismo período del año anterior. Pese al repunte, la cuota sanjuanina en el volumen total del vino argentino exportado sufrió una leve retracción al ubicarse en el 1,9 %, registrando una disminución de 0,1 punto porcentual.

Desempeño por segmentos y la caída del mosto

El motor de la recuperación fue el vino a granel, cuyos despachos crecieron un 35,2 % interanual al sumar 1.460 hectolitros, impulsados por el vino varietal en formato Flexi-Tank.

Por su parte, el vino fraccionado subió un 19,9 % en volumen (2.939 hectolitros), con alzas en varietales embotellados (2.579 hectolitros), despachos en Tetra Brik (252 hectolitros) y un salto del 272,4 % en espumosos embotellados (108 hectolitros).

En contraste, el sector del mosto concentrado registró un desempeño negativo. San Juan exportó 3.409 toneladas en septiembre de 2026, lo que significó una baja del 2 % frente a las 3.477 toneladas del mismo mes de 2025 (68 toneladas menos).

El impacto se profundizó en la facturación, que cayó un 7,6 % al totalizar 4,639 millones de dólares, contra los 5,019 millones del período previo, dejando una pérdida de unos 380.000 dólares.

A raíz de esta contracción, la provincia redujo su cuota en las exportaciones nacionales de mosto del 41 % al 31 %, cediendo terreno ante Mendoza, que concentró el 69 % del mercado restante.