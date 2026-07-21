El consumo de carne vacuna atraviesa uno de sus peores momentos en décadas y San Juan no es la excepción. Un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) reveló que el consumo interno cayó un 11,5% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 30 años. Desde el sector comercial sanjuanino aseguraron que la realidad provincial sigue el mismo camino.

En ese contexto, Sebastián Parra, distribuidor mayorista de carne, aseguró a DIARIO HUARPE que la baja en San Juan ronda el 11% en comparación con el mismo período del año pasado y atribuyó el fenómeno, principalmente, a la pérdida del poder adquisitivo de las familias. "La caída del consumo viene de la mano de la pérdida del poder adquisitivo y es una realidad que está golpeando a todo el país por igual", afirmó.

Sebastián Parra, referente del sector cárnico.

Según explicó, no se trata de una situación coyuntural, sino de una tendencia que se viene profundizando desde hace varios años. "En el primer período de 2024 el consumo también cayó entre un 10 y un 12%. A fines de ese año volvió a bajar y durante 2025 ocurrió exactamente lo mismo, con una caída de entre el 12 y el 14%. Es una tendencia que se viene dando desde hace por lo menos dos años", detalló.

El informe de Ciccra atribuye este escenario al menor poder de compra de los hogares y al fuerte incremento del precio de la carne vacuna, que durante los últimos doce meses aumentó muy por encima de la inflación. A eso se suma una menor disponibilidad de hacienda y un crecimiento de las exportaciones, lo que redujo la cantidad de carne destinada al mercado interno.

Parra coincidió con ese diagnóstico y explicó que el valor de la carne responde a la oferta y la demanda. "Hoy tenemos un stock ganadero muy bajo. La demanda del mercado externo hizo que los precios subieran mucho, pero la baja del consumo es algo que venimos observando desde hace dos años, independientemente de la poca oferta que haya", sostuvo.

El empresario también remarcó cómo cambiaron los hábitos de consumo de los argentinos. "Hoy estamos en un promedio de 47 kilos por persona al año, cuando hace diez años estábamos en los 70 kilos. La gente ya no está avalando el precio que tiene la carne y eso se refleja directamente en las ventas", aseguró.

Respecto al impacto del Mundial y el Día del Amigo, indicó que hubo un leve repunte durante el último fin de semana, impulsado principalmente por el consumo de asado. Sin embargo, aclaró que ese movimiento no alcanzó para revertir la tendencia. "Se consumió más asado por el Mundial, pero no vimos grandes ventas. Los cortes especiales siguen quedando relegados", señaló.

En cuanto a las perspectivas, Parra fue cauto y consideró que no hay señales de una recuperación en el corto plazo.

"No tenemos expectativas de que mejore porque el poder adquisitivo no acompaña. Durante muchos años la gente absorbió los aumentos de la carne sin dejar de consumir, pero hoy eso cambió. Quizás el año que viene pueda verse una recuperación si mejora el ingreso de las familias, aunque también dependerá de que el stock ganadero permita abastecer la demanda sin generar nuevas subas de precios", concluyó Parra.

El pollo gana terreno

La menor compra de carne vacuna también modificó los hábitos de consumo. Según Parra, por primera vez el pollo superó a la carne vacuna en cantidad de kilos consumidos por habitante.