San Juan aparece como una de las provincias con mayor protagonismo en el nuevo escenario productivo argentino, incentivado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con tres proyectos ya aprobados y otros dos desarrollos de escala mundial que continúan en análisis, el territorio local se posiciona como uno de los grandes motores del crecimiento minero nacional, especialmente en el segmento del cobre.

Los datos surgen del informe “El potencial minero de Argentina”, elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación en junio de 2026. El documento destaca que la actividad minera representa más del 50% de los proyectos alcanzados por el RIGI y concentra cerca del 25% de la inversión comprometida dentro del régimen.

Actualmente existen nueve proyectos mineros aprobados que reúnen compromisos de inversión por aproximadamente USD 10.000.000. Si se contemplan también las iniciativas que se encuentran en trámite, la cifra asciende a 20 proyectos y alrededor de USD 50.000.000 proyectados.

Dentro de ese universo, el litio lidera con diez desarrollos, seguido por seis proyectos de cobre y tres vinculados al oro y la plata. Sin embargo, es precisamente el cobre el mineral que gana cada vez más relevancia debido a su papel esencial en la transición energética global y en la fabricación de tecnologías vinculadas a la electrificación.

El cobre, un mineral estratégico para el futuro

San Juan aparece como uno de los polos mineros en cobre.

El crecimiento del cobre responde a una tendencia internacional cada vez más marcada. La Agencia Internacional de la Energía advirtió sobre la posibilidad de un déficit global de suministro cercano al 30% hacia 2035, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos, energías renovables e infraestructura tecnológica.

El informe oficial también destaca que, incluso sin considerar el impacto adicional de la transición energética, el mundo necesitará extraer un 115% más de cobre que todo lo producido históricamente hasta 2018 para sostener el ritmo actual de consumo. En ese contexto, Argentina emerge como un actor con enorme potencial. El país dispone de 117,91 millones de toneladas de cobre en recursos identificados y casi 20 millones de toneladas en reservas.

San Juan ocupa un lugar privilegiado dentro de ese mapa. Además de Los Azules, El Pachón y Vicuña, la provincia alberga otros proyectos de relevancia internacional como Altar, consolidándose como uno de los principales polos cupríferos de América Latina.

Las proyecciones oficiales indican que Argentina podría alcanzar una producción anual de 1,6 millones de toneladas de cobre hacia 2035 y generar exportaciones superiores a los USD 19.200.000. Si ese escenario se concreta, San Juan tendrá un papel decisivo en la expansión minera del país y en el crecimiento de una actividad que busca convertirse en uno de los pilares de la economía argentina durante las próximas décadas.

San Juan, epicentro de las inversiones

La provincia ya cuenta con tres proyectos aprobados dentro del RIGI por un total de 3.727 millones de dólares. El más importante es Los Azules, con una inversión estimada en USD 2.672.000.000. A ello se suman Gualcamayo, con USD 665.000.000, y la ampliación de Veladero, que representa unos USD 380.000.000 adicionales.

Pero las expectativas son aún mayores. Dos de los proyectos cupríferos más importantes del continente continúan avanzando dentro del régimen y podrían elevar significativamente el volumen de inversiones en la provincia.

Por un lado aparece El Pachón, con una inversión proyectada de USD 9.500.000.000. Por el otro, Vicuña, el desarrollo integrado que reúne a Josemaría y Filo del Sol, cuya inversión declarada alcanza los USD 18.000.000 de dólares para sus primeros diez años de operación.

Si ambas iniciativas logran incorporarse definitivamente al RIGI, San Juan tendría en juego inversiones potenciales por más de USD 31.000.000.000, una cifra histórica para la economía provincial.