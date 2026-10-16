El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, advirtió que un eventual regreso del kirchnerismo al poder en 2027 podría afectar las inversiones mineras en San Juan, especialmente las vinculadas con el cobre. El funcionario puso a la provincia entre los distritos que podrían verse perjudicados por una revisión de los regímenes de promoción de inversiones y lanzó un mensaje directo a los mandatarios provinciales: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Santilli fue consultado sobre la falta de acuerdos electorales entre el Gobierno nacional y los gobernadores aliados o dialoguistas. En su respuesta, planteó las consecuencias que, según su interpretación, podría tener un eventual triunfo del kirchnerismo, con Axel Kicillof como una de sus principales figuras.

“Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, expresó. A partir de ese escenario, sostuvo que desde ese espacio político se anticipó la intención de revisar los regímenes de promoción de inversiones, una medida que, a su entender, pondría en discusión proyectos productivos que actualmente avanzan en distintas provincias.

“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, sostuvo Santilli.

Entre los ejemplos, Santilli mencionó expresamente a San Juan por sus proyectos mineros de cobre y a Salta por el desarrollo del litio. También hizo referencia a Neuquén y Río Negro por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, a Córdoba por las retenciones agropecuarias y a Santa Fe por las políticas de seguridad contra el narcotráfico.

“Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó el funcionario.

La advertencia adquiere relevancia para San Juan por el avance de grandes proyectos cupríferos, como Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol, y Los Azules. Ambas iniciativas cuentan con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta impulsada por el Gobierno de Javier Milei que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes emprendimientos.

Los RIGI mineros aprobados en San Juan

San Juan cuenta con cuatro proyectos mineros aprobados bajo el RIGI, que representan inversiones comprometidas por aproximadamente US$13.510 millones. Dos están vinculados con el cobre y los otros dos con el oro y la plata. Se trata de montos de inversión previstos en los planes aprobados, no de desembolsos ya ejecutados.

El principal es Vicuña, integrado por Josemaría y Filo del Sol, con una inversión prevista de US$9.737 millones. El proyecto, desarrollado por BHP y Lundin Mining, recibió la aprobación del RIGI en julio de 2026 y contempla la futura producción y exportación de cobre, oro y plata.

Le sigue Los Azules, de McEwen Copper, con una inversión de US$2.672 millones. Ubicado en Calingasta, obtuvo su aprobación en octubre de 2025 y prevé la construcción de una mina y una planta para producir cátodos de cobre.

En materia aurífera, Gualcamayo, operado por Minas Argentinas, del grupo AISA, cuenta con un RIGI aprobado por US$665 millones para el proyecto Carbonatos Profundos, en Jáchal. La iniciativa busca desarrollar nuevas reservas de oro y plata y extender la actividad del complejo minero.

El cuarto corresponde a Veladero, operado por Minera Andina del Sol, con una inversión de US$436 millones para ampliar las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación. La aprobación, otorgada en abril de 2026, permitirá avanzar con obras destinadas a sostener la producción de oro y plata.

Estas cuatro iniciativas reúnen inversiones previstas que superan los US$13.500 millones y explican la importancia que tiene para San Juan la continuidad de las condiciones de inversión. El RIGI contempla una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos adheridos, aunque su aprobación no implica que la totalidad de los fondos comprometidos ya haya sido desembolsada.

El mensaje a los gobernadores

Las declaraciones de Santilli se produjeron después de que la oposición no consiguiera reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/2023, una de las principales herramientas económicas de la administración de Javier Milei.

El funcionario celebró ese resultado legislativo y lo interpretó como una señal de acompañamiento de los gobernadores a las políticas nacionales. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo.

También se mostró confiado en que el Congreso avanzará con la reforma electoral impulsada por el oficialismo, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Santilli defendió esa iniciativa con el argumento de reducir los costos de las elecciones y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.