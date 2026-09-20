El 60,2% de los argentinos consultados aseguró haber tomado alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, según el Monitor de Opinión Pública de agosto de Zentrix Consultora. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 76% lo hizo principalmente para afrontar alimentos, salud, tarifas y servicios.

El principal destino de las deudas fue la compra de alimentos y los gastos vinculados con la salud, con 55,6%. Otro 20,4% utilizó el financiamiento para pagar tarifas y servicios, mientras que apenas 10,7% lo destinó a bienes durables.

El estudio, realizado entre el 25 y el 31 de agosto sobre 1.466 casos a nivel nacional, también mostró una mayor utilización del crédito entre los jóvenes. El 67,1% de las personas de 18 a 39 años declaró haberse endeudado, frente al 63,5% entre quienes tienen de 40 a 59 años y al 54% de los mayores de 60.

Las deudas aparecen antes de terminar el mes

El recurso al crédito coincide con una fuerte dificultad para extender los ingresos hasta fin de mes. El 65% de los encuestados afirmó que su dinero alcanza, como máximo, hasta el día 20, mientras que el 44,4% no supera el día 15.

Además, el 24% se queda sin recursos al llegar al día 10 y, dentro de ese grupo, 12,2% apenas consigue cubrir los primeros cinco días. Solo 22,9% manifestó llegar a fin de mes con sus ingresos y otro 10,7% afirmó que además logra ahorrar.

Jóvenes y sectores bajos, los más afectados

Las diferencias aumentan al observar la situación económica de los hogares. Entre las personas de sectores bajos, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20 y solo 10,1% logra cubrir todo el mes.

En la clase media, 51,4% llega como máximo hasta el día 20, mientras que 31,8% alcanza fin de mes. Entre los sectores altos, en cambio, 53,3% logra cubrir sus gastos mensuales y 39,4% además conserva capacidad de ahorro.

Los jóvenes también aparecen entre los grupos más expuestos: el 83,3% de quienes tienen entre 18 y 39 años no consigue extender sus ingresos más allá del día 20.

Los ingresos desplazaron a la inflación

La preocupación económica también cambió de eje. Los ingresos y salarios encabezaron las respuestas con 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica con 49,8% y el desempleo con 40,9%.

A su vez, el 81,2% consideró que sus ingresos no superan el avance de los precios. En ese escenario, el crecimiento de las deudas refleja que para una parte importante de los hogares el crédito dejó de estar asociado principalmente a compras extraordinarias y pasó a utilizarse para sostener gastos cotidianos.