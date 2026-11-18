Distintos sectores del peronismo se reunieron este martes 17 de noviembre en San Fernando, Buenos Aires, para celebrar el Día de la Militancia y avanzar en la construcción de una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei. El encuentro contó con dirigentes del Peronismo Federal, el Frente Renovador, el kirchnerismo y representantes sindicales, con la participación del senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. La principal ausencia fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no fue invitado a la convocatoria.

La reunión se realizó en el Teatro Otamendi, con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, como anfitrión. Entre los dirigentes presentes estuvieron Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero; Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro; Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de intendentes y referentes territoriales de distintos puntos del país.

En representación de San Juan, Uñac fue uno de los dirigentes nacionales que participaron de la convocatoria. El senador viene trabajando en la construcción de un espacio federal dentro del justicialismo y es uno de los nombres que comenzó a posicionarse en las conversaciones sobre el futuro electoral del peronismo de cara a 2027.

La ausencia de Kicillof fue uno de los datos políticos más significativos de la jornada. El gobernador bonaerense y su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quedaron afuera de la convocatoria impulsada por el massismo y el Peronismo Federal. Desde el entorno del mandatario aclararon que no recibieron invitación y que no se trató de una decisión propia de mantenerse al margen.

Mientras el encuentro se desarrollaba en San Fernando, Kicillof cumplió actividades en La Plata, donde recorrió obras del Teatro Coliseo Podestá junto al intendente Julio Alak y participó de una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

La convocatoria también tuvo representación del kirchnerismo, aunque Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no participaron personalmente. Entre los dirigentes vinculados a ese sector estuvieron Mayra Mendoza, Julián Álvarez, Mariano Recalde y Teresa García. También se sumaron referentes de la CGT, legisladores nacionales y jefes comunales de diferentes provincias.

Aunque Sergio Massa, líder del Frente Renovador, fue uno de los principales impulsores de la reunión, finalmente no pudo asistir debido a un viaje previamente comprometido a San Pablo, Brasil. Su espacio estuvo representado por el anfitrión Juan Andreotti y otros dirigentes de su estructura política.

El encuentro comenzó con la marcha peronista, las palabras de bienvenida de Andreotti y la interpretación del Himno Nacional. Luego hubo una intervención del streamer conocido como "El Peroncho" y el cierre estuvo marcado por la proyección de un video realizado con inteligencia artificial, en el que una recreación de Juan Domingo Perón reflexionó sobre los problemas actuales de Argentina y el futuro del país.

La reunión dejó una fotografía de distintos sectores del justicialismo que buscan acercar posiciones y construir una alternativa electoral frente a Javier Milei. Sin embargo, la ausencia de Kicillof también expuso las diferencias internas sobre quién debe conducir ese proceso y cómo se resolverán las candidaturas para 2027.