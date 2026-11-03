La paritaria docente en San Juan volvió a tensarse este lunes 2 de noviembre. UDAP, UDA y AMET rechazarán la primera propuesta salarial del Gobierno provincial, que contemplaba un incremento del 3% en el valor índice para diciembre, y cuestionaron la segunda oferta, que establece un aumento del 1,5% para noviembre y otro 1,5% para diciembre. Los representantes de los tres gremios dialogaron con DIARIO HUARPE y coincidieron en que el porcentaje es insuficiente y anticiparon que reclamarán una mejora en la próxima reunión.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, confirmó que la primera oferta fue rechazada durante la negociación. "La de 3% en diciembre la rechazamos. Entonces ellos nos dijeron que la dividían", explicó. Si bien la nueva propuesta será evaluada por los delegados escolares, la dirigente señaló que las primeras consultas reflejan disconformidad con el incremento. "Vamos a pedir una mejora", aseguró. Además, expresó que esperan recibir una propuesta superadora que pueda ser presentada a las bases para su evaluación.

Quiroga indicó que el sindicato busca continuar con los incrementos del valor índice y los puntos salariales, con el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación.

Por su parte, Karina Navarro, de UDA, manifestó una postura aún más contundente frente al ofrecimiento. Según explicó, las primeras conversaciones con docentes, delegados y afiliados reflejaron un fuerte malestar por el porcentaje propuesto. "Es una propuesta que no merece la pena ser bajada a las bases", afirmó. Además, señaló que las primeras conversaciones con los docentes reflejaron un fuerte desacuerdo con la oferta salarial y cuestionó que el Gobierno no reconozca las tareas que realizan fuera del horario escolar.

"Nosotros los docentes trabajamos casi la misma o igual cantidad de horas extras en la casa como en la escuela", sostuvo Navarro. Entre esas responsabilidades mencionó la planificación de clases, la preparación de actos escolares y otras actividades que, en muchos casos, implican gastos que los docentes deben afrontar de sus propios bolsillos.

En cuanto a los reclamos salariales, UDA buscará que el valor índice se actualice tomando como referencia el mes anterior, además del reconocimiento del 100% del ítem Conectividad. El sindicato también planteará modificaciones en los tramos de antigüedad, mejoras en los códigos salariales E60 y E66 y la incorporación de la insalubridad laboral a la discusión. Navarro remarcó que esperan una oferta que contemple tanto las condiciones de trabajo como la situación económica que atraviesa el sector.

En la misma línea, Adrián Ruiz, de AMET, ratificó el rechazo al primer ofrecimiento y confirmó que la segunda propuesta, que distribuye el incremento entre noviembre y diciembre, será consultada con los afiliados. "Consideramos que es poco para el trimestre", sostuvo.

Ruiz explicó que uno de los principales reclamos del gremio es reducir la brecha salarial entre quienes cobran por horas cátedra y los docentes con cargos comprendidos en el código E60. Además, solicitó la creación de un fondo provincial destinado a las escuelas técnicas, ante la falta de financiamiento nacional que, según advirtió, deberá ser cubierta por la Provincia.

Con este escenario, los tres sindicatos coincidieron en que el incremento ofrecido no alcanza y esperan que el Gobierno presente una mejora para avanzar en la negociación.

El miércoles, una reunión decisiva

Luego del cuarto intermedio, el Gobierno y los tres gremios retomarán la paritaria el miércoles 4 de noviembre, a las 17. Allí, los sindicatos comunicarán el resultado de sus consultas respecto de la última oferta salarial.