La partida del papa León XIV de Argentina marcó el regreso del Gobierno de Javier Milei a una agenda política que quedó relegada durante los últimos días. Con el cierre del año cada vez más cerca, la Casa Rosada busca reactivar las negociaciones legislativas, acercar posiciones con los gobernadores aliados y resolver las diferencias internas con la senadora Patricia Bullrich.

Uno de los primeros movimientos que analiza el oficialismo es volver a reunir la mesa política, que lleva tres semanas sin encuentros. La intención es retomar las conversaciones sobre las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar antes de finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso.

Entre las prioridades aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el proyecto vinculado a discapacidad. También están pendientes otras iniciativas, como la Ley de Soberanía Nacional, los delitos sexuales y la reforma de la Ley de Sociedades.

Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo deberá reactivar el diálogo con los gobernadores aliados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene un papel central en esa tarea, con conversaciones destinadas a conseguir respaldo parlamentario y comenzar a delinear acuerdos políticos de cara a 2027.

En Casa Rosada también hay expectativas por avanzar con la reforma electoral y definir el futuro de las PASO. Mientras algunos integrantes del oficialismo confían en conseguir los apoyos necesarios antes de fin de año, otros reconocen que los tiempos legislativos empiezan a complicar las negociaciones.

Las diferencias entre Milei y Patricia Bullrich

Otro de los asuntos que deberá resolver el Presidente es la relación con Patricia Bullrich. Las diferencias entre la senadora y la conducción libertaria se profundizaron durante las últimas semanas y generaron malestar en el entorno presidencial.

Los contrapuntos incluyen cuestiones económicas y posicionamientos sobre la libertad de prensa. Además, algunas intervenciones públicas de Bullrich fueron interpretadas dentro del oficialismo como una señal de diferenciación respecto de los hermanos Milei.

La publicación de una fotografía de la senadora junto a dirigentes de su espacio político también generó incomodidad en sectores cercanos a Karina Milei. La imagen fue leída como una demostración de su estructura y capacidad de construcción política.

Dentro del Gobierno existen distintas posiciones sobre cómo administrar el vínculo. Mientras algunos dirigentes consideran que Bullrich debería moderar sus cuestionamientos públicos, otros advierten que una ruptura tendría consecuencias políticas y parlamentarias.

La posibilidad de prescindir de la senadora tampoco aparece como una alternativa sencilla. Su rol dentro del bloque y su capacidad de conducción son aspectos que el oficialismo tiene en cuenta al momento de evaluar los próximos pasos.

Con la visita de León XIV concluida, Milei deberá volver a concentrarse en estos frentes. La agenda legislativa, los acuerdos con los gobernadores y las diferencias dentro de su propio espacio marcarán parte de los desafíos del Gobierno en el último tramo de 2026.