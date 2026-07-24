La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector, que establece un aumento acumulado del 5,7% para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026.

El entendimiento fue firmado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

La actualización salarial se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9%:

1,9% con los salarios de julio.

1,9% con los salarios de agosto.

1,9% con los salarios de septiembre.

Además de la suba porcentual, las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $50.000 para todos los trabajadores incluidos dentro del convenio colectivo.

El adicional será abonado en dos cuotas de $25.000 cada una, junto con los salarios correspondientes a julio y agosto.

Desde Faecys también confirmaron que continuará vigente la suma fija de $120.000 acordada en la paritaria anterior durante el período que contempla este nuevo entendimiento.

Cuándo volverán a discutir salarios

El acuerdo comenzó a regir desde el 1° de julio de 2026 y establece que las partes volverán a reunirse en octubre para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar la necesidad de nuevos ajustes.

Asimismo, se aclaró que los incrementos no serán obligatorios para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque los montos establecidos funcionarán como piso convencional una vez que el acuerdo sea homologado.

Cómo quedaron las escalas salariales de julio

Con la aplicación del primer tramo del aumento del 1,9%, los salarios básicos para trabajadores de jornada completa quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751

Administrativos

Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134

Cajeros

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486

Vendedores

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134

Los valores corresponden exclusivamente a los salarios básicos para jornadas completas. El ingreso final de cada trabajador puede variar según los adicionales contemplados en el convenio colectivo, como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones y horas extras.