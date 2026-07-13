La percepción sobre la situación económica continúa siendo uno de los principales focos de preocupación en la Argentina. Un relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló que el 50,2% de los argentinos se considera de clase baja y que el 86,1% asegura que sus ingresos perdieron frente a la inflación.

El estudio también refleja las dificultades para afrontar los gastos cotidianos. Según los datos, seis de cada diez hogares afirman que el dinero les alcanza, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que solo un 13% asegura llegar a fin de mes con capacidad de ahorrar.

El salario sigue sin recuperar poder de compra

El informe indica que la percepción de pérdida del poder adquisitivo se mantiene estable desde marzo y apenas por debajo del pico registrado en abril. Ocho de cada diez argentinos sostienen que sus salarios no lograron acompañar el ritmo de los aumentos de precios.

La sensación atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional. Entre los votantes oficialistas, el 70,2% considera que sus ingresos perdieron frente a la inflación, mientras que entre quienes se identifican con la oposición ese porcentaje asciende al 96,6%.

Llegar a fin de mes, un desafío

Otro de los datos destacados es que el 61% de los consultados afirmó que su sueldo alcanza únicamente hasta el día 20 de cada mes.

La situación varía según la autopercepción de clase social. Entre quienes se consideran de clase alta, apenas el 11,8% reconoce quedarse sin ingresos antes de esa fecha. En la clase media, ese porcentaje trepa al 43%, mientras que entre quienes se identifican como clase baja alcanza el 86,1%.

Desconfianza sobre la inflación oficial

El relevamiento también muestra un elevado nivel de desconfianza hacia los datos oficiales. El 68,8% de los encuestados considera que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja el aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana.

Entre quienes se perciben como integrantes de la clase baja, ese nivel de desconfianza asciende a casi el 84%. En cuanto a las expectativas económicas, el 55,1% cree que la situación todavía puede empeorar, mientras que solo el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Las respuestas también muestran diferencias según la identificación política. Entre los votantes de Javier Milei, el 55,4% sostiene que lo peor de la crisis ya pasó, mientras que entre quienes apoyan a la oposición apenas el 3,4% comparte esa visión.