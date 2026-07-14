El costo de vida volvió a presionar sobre el bolsillo de las familias argentinas durante junio. Un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó ingresos superiores a $1.500.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,2% en junio y alcanzó los $1.531.473 para una familia tipo.

Este indicador contempla los gastos necesarios para cubrir alimentos y otros bienes y servicios básicos. Por este motivo, su valor se utiliza oficialmente para determinar el límite de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado pobre.

La canasta básica volvió a acelerarse en junio

El incremento de la CBT marcó una aceleración respecto del mes anterior y volvió a ubicarse por encima del 2%. De acuerdo con los datos oficiales, el indicador acumuló nueve meses consecutivos con variaciones en esos niveles.

El comportamiento de la Canasta Básica Total contrastó con la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo para no caer en la indigencia y registró una suba más moderada durante junio.

La desaceleración de los alimentos estuvo en línea con el comportamiento de la inflación general. Sin embargo, el costo total que deben afrontar las familias para cubrir sus necesidades básicas mostró una mayor presión durante el sexto mes del año.

Con el nuevo aumento, una pareja de adultos con dos hijos en edad escolar necesitó reunir $1.531.473 durante junio para mantenerse por encima de la línea de pobreza.