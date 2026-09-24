Las ventas en supermercados volvieron a mostrar una caída durante julio de 2026. Según los últimos datos difundidos por el Indec, el índice de ventas a precios constantes retrocedió 2,1% frente al mismo mes del año pasado. Los autoservicios mayoristas también registraron una baja interanual del 1,1%, mientras que los centros de compras tuvieron un incremento del 1,9%.

Los números reflejan un escenario dispar para el consumo. En supermercados, además de la caída interanual, las ventas bajaron 0,7% respecto de junio y acumularon una disminución del 2,7% entre enero y julio frente al mismo período de 2025.

A precios corrientes, es decir sin descontar el efecto de la inflación, las ventas en supermercados alcanzaron los $2,59 billones durante julio, un 25,8% más que un año atrás. Entre los rubros con mayores aumentos nominales aparecieron carnes, con 39,5%; verdulería y frutería, con 30,6%; bebidas, con 27,7%; y lácteos, con 25,6%.

Qué pasó con mayoristas y shoppings

Los autoservicios mayoristas tuvieron una mejora mensual del 1,2% respecto de junio, aunque en la comparación con julio de 2025 todavía presentaron una baja del 1,1%. En los primeros siete meses del año acumularon un retroceso del 2,7%.

Distinto fue el comportamiento de los centros de compras. Las ventas a precios constantes crecieron 1,9% interanual durante julio, aunque el acumulado entre enero y julio continuó con una caída del 2% respecto del mismo período del año anterior.

En los shoppings, el principal rubro de consumo fue indumentaria, calzado, marroquinería y artículos deportivos, que concentró el 45,5% de las ventas. Le siguieron los patios de comidas, alimentos y kioscos, con 20,8%, y electrónicos, electrodomésticos y computación, con 7,8%.

En Cuyo, las ventas de los centros de compras alcanzaron los $50.095 millones a precios corrientes y mostraron un incremento nominal del 17% frente a julio de 2025.

Cómo pagaron los argentinos en los supermercados

La tarjeta de crédito fue el principal medio de pago utilizado durante julio. Concentró ventas por $1,086 billones, equivalentes al 41,9% del total. En segundo lugar quedó la tarjeta de débito, con $672.500 millones y una participación cercana al 25,9%.

El efectivo representó el 16,6% de las operaciones, mientras que otros medios de pago, entre ellos el QR, alcanzaron el 15,6%. Este último segmento mostró un crecimiento nominal interanual del 63,8%.