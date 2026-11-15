La industria de la inteligencia artificial atraviesa una etapa de evaluación en Wall Street, donde los inversores comenzaron a mirar con mayor atención la rentabilidad de las compañías tecnológicas. La victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, las tasas de interés elevadas y las necesidades de financiamiento sumaron nuevos interrogantes sobre el futuro del sector.

Los últimos balances de cinco empresas permiten observar las diferencias entre los distintos negocios vinculados con la IA. CoreWeave, Nebius, Cisco, Applied Materials y Cerebras registraron importantes movimientos en sus ingresos, aunque mostraron resultados diferentes en materia de ganancias, márgenes y necesidades de inversión.

La victoria demócrata suma incertidumbre al sector

El nuevo escenario político estadounidense reavivó el debate sobre la expansión de los centros de datos, especialmente por el consumo de electricidad y agua que requiere su funcionamiento. Las posibles exigencias sobre permisos, suministro energético y utilización de recursos podrían elevar los costos y demorar nuevos proyectos.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, explicó que el resultado electoral modificó las expectativas regulatorias y que las decisiones de los gobiernos estatales pueden condicionar las inversiones. Según su análisis, el escenario más probable no sería una prohibición general, sino un incremento de los costos y los plazos para desarrollar infraestructura.

A este panorama se suma el encarecimiento del financiamiento, que afecta especialmente a las empresas que necesitan grandes inversiones para construir centros de datos. Sergio González, de la Oficina de Inversiones de Cohen, advirtió que las tasas reales elevadas aumentan el costo de los proyectos y exigen mayores retornos para justificarlos.

Qué muestran los balances de las empresas tecnológicas

Los resultados publicados reflejaron que el crecimiento de la demanda no se traduce necesariamente en ganancias para todas las compañías. CoreWeave incrementó sus ingresos un 168% interanual, hasta los 3.661 millones de dólares, pero registró pérdidas netas por 709 millones de dólares.

Nebius, otra compañía dedicada a ofrecer capacidad de procesamiento, facturó 980,8 millones de dólares y también terminó el período con pérdidas. Ambas empresas necesitan sostener importantes inversiones en infraestructura para alcanzar una generación de caja estable.

En el segmento de equipamiento tecnológico, Cisco registró ingresos por 18.500 millones de dólares y mejoró sus proyecciones para el negocio de redes destinadas a inteligencia artificial. Por su parte, Applied Materials facturó 10.409 millones de dólares y obtuvo un margen operativo del 35,1%.

Cerebras, dedicada al desarrollo de procesadores y servicios de inteligencia artificial, alcanzó ventas por 210,8 millones de dólares, aunque continuó operando con pérdidas. Su situación refleja las dificultades para ganar escala y competir con empresas consolidadas.

Los inversores miran la rentabilidad

Otro dato relevante corresponde a las grandes inversiones de las principales compañías tecnológicas. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Oracle destinaron conjuntamente 192.400 millones de dólares a inversiones de capital durante el segundo trimestre, frente a un flujo de caja operativo de 192.600 millones de dólares.

Además, la deuda financiera de estas empresas pasó de 312.000 millones a 486.000 millones de dólares en apenas seis meses. Para los especialistas, el mercado comenzó a prestar más atención al retorno que generan las inversiones y no solamente al volumen de dinero destinado a desarrollar inteligencia artificial.

De cara a 2027, la evolución de las tasas de interés, los costos energéticos y las inversiones en infraestructura serán determinantes para las valuaciones tecnológicas. La industria mantiene oportunidades de crecimiento, pero Wall Street exige cada vez más señales de rentabilidad sostenible.