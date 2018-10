Un espectáculo de lujo. Brillante. Exquisito virtuosismo musical. Todo ello se vio reflejado en la Gala Lírica que se llevó a cabo por el segundo aniversario del Teatro del Bicentenario.

La sala principal del teatro lució colmado, por ello también se pusieron unas sillas en el hall principal y una pantalla gigante para que la gente disfrute del show.

La soprano Verónica Cangemi, el tenor Duilio Smiriglia y la mezzosoprano sanjuanina Romina Pedrozo deleitaron a los presentes con sus excelentísimas voces y música de la mano de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

El inicio fue de la mano de una de las canciones que marca un hito en la historia de la institución por ser la primera ópera en escena. Se trata de La Rueda de la Fortuna, Orff: Carmina.

La continuidad fue con Marcha triunfal, Solamente una vez, ¡Vivo per lei!, La Vida en Rosa, entre otras melodías que se escucharon en la gala a la que asistieron cientos de sanjuaninos.

Uno de los momentos culmines del concierto fue cuando se escuchó May: Who wants to live forever en la voz de Duilio y Romina. En ese momento el público encendió unas velas, lo que marcó un momento impactante.

El cierre fue de la mano de La Traviata, la exquisita melodía de Giuseppe Verdi, con lo que se le dio el broche de oro a una noche exquisita.