Luego de la incertidumbre, los docentes tendrán el incentivo de febrero

En los últimos días, trascendieron versiones de que los docentes de la provincia no recibirían su incentivo correspondiente al mes de febrero. Pero el secretario adjunto de UDAP, Luis Lucero, en diálogo con DIARIO HUARPE, fue tajante al respecto: “hoy en la mañana (por el jueves) me confirmó el responsable del ministerio de Educación que depositaron el plus y mañana será acreditado en la cuenta de cada docente”.

De esta manera, el secretario se encargó de desmitificar todas las versiones que daban por hecho que no tendrían ningún incentivo. “Los 1200 pesos los tendrá acreditados mañana viernes”.