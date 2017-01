Preocupación por una paciente terminal que puede quedar sin cobertura en la OSP

Elba Vicenta ferotti, tiene 78 años y el 4 de septiembre del año pasado sufrió su cuarto ACV (accidente cerebrovascular). Desde ese momento se encuentra en cama con internación domiciliaria en su casa del barrio Güemes, en Rawson. Sin embargo, desde hace algunos días su familia vive momentos de desesperación ya que, según aseguran, la Obra Social Provincia (OSP) podría dejar sin el servicio a la mujer.

La hija de Elba, Gladys Flores, habló con DiarioHuarpe.com y contó que su madre “está en cama con un pronóstico de una enfermedad terminal” y que las malas noticias llegaron hace unas semanas, cuando recibieron una nueva visita de una médica auditora de la OSP.

“La médica nos dijo que como es una paciente terminal que ya no va a tener recuperación, no era necesario que viniera más el kinesiólogo a atenderla. Además, nos dijo que había una disposición de la obra social de que las internaciones domiciliarias iban a tener una cobertura sólo de 60 días y mi mamá ya lleva más de un año“, explicó Gladys.

Asimismo, expresó que todos los meses reciben la visita de distintos médicos auditores y para poder luchar para que Elba continúe con su internación domiciliaria debe reunirlos a todos. “Nos dijeron que este mes iba a estar bien, pero que el mes que viene íbamos a tener que buscar a su médico de cabecera, al médico de la internación y a todos los interventores que nos han venido a mi casa para que hagan una junta médica y que ellos puedan analizar si tiene continuidad o no con la cobertura“, amplió.

Con indignación, la hija de Elba, quien trabaja sólo algunos días a la semana para poder dedicarse a cuidar a su mamá, dijo que necesitan ayuda para que ella pueda seguir con su tratamiento. “Al estar tanto tiempo en cama es necesario un kinesiólogo que la atienda, además, ella come por una sonda y si se le sale no se qué vamos a hacer, porque si llamamos a una ambulancia pública pero tenemos obra social después no van a venir”, dijo preocupada.

“Me parece muy injusto todo esto, mi papá ha trabajado 32 años en la repartición pública, es jubilado y le siguen descontando de la obra social, por eso a mi mamá la tienen que atender hasta que se muera porque es una afiliada más”, cerró Gladys.

Finalmente, pidió ayuda a los sanjuaninos para que su madre pueda estar en mejores condiciones ya que tienen muchos gastos que no pueden afrontar. Por esto es que necesitan una bomba de alimentación y un colchón antiescaras.

Quienes puedan colaborar, pueden comunicarse con la familia de Elba Vicenta Ferotti llamando al 4345976.