Carta documento para el EPRE por el traslado de la línea de Alta Tensión

“Si no responden, los vecinos iniciaran las acciones legales correspondientes”.

La carta notarial presentada la semana pasada tiene características de intimatoria. Ya que los vecinos exige, bajo apercibimiento, al retiro de esta línea que pasará por el medio de sus casas.

Desde el gobierno de la provincia han salido a decir que esta “obra provisoria” es parte de un imponderable, ya que se han presentado algunas demoras en la llegada de los cables necesarios.

Por lo tanto, para no suspender la obra en general que se está realizando sobre Ruta 40, se tomó la decisión de trasladar la línea eléctrica a la zona de vereda domiciliaria.

Es preciso remarcar que la empresa que está a cargo de los trabajos, sin Audiencia Pública ni explicación de por medio, hace unos días comenzó a hacer los pozos donde se instalarán los pilares que sostendrán los pesados cables de Alta Tensión (132 kV -kilo volt-).

“Nosotros queremos que nos expliquen de qué se trata todo esto”, dijo uno de los vecinos afectados

“Que nos aseguren por escrito, si tiene o no perjuicios para la salud. Que nos muestren si lo que están haciendo es o no legal. En fin queremos que nos respeten, que nos vean como seres humanos y que no nos subestimen”.