Emilia Claudeville confesó ser acosada por Pettinato durante “Duro de Domar”

La belleza sanjuanina, Mili Claudeville, expresó que en el tiempo que fue panelista de “Duro de Domar” tuvo que soportar ciertas circunstancias de acoso y humillaciones por parte del conductor del programa, Roberto Pettinato. “Nosotros compartimos camarín mucho tiempo, siempre llevaba la ropa y me cambiaba ahí. Empecé a encerrarme con llave y después ya tenía que llegar lista para evitar situaciones muy incómodas para mí”.

Ante el silencio de los conductores del programa de radio que entrevistaron a Emilia, ella dijo “quiero decirlo con palabras claras, yo sufrí acoso por parte de Pettinato, también sufrí violencia, la cual todos la veían. A mi me tocaba, me chupaba el cuello, hasta me amenazaba diciéndome frente a mi panel que él no iba a parar hasta que no llorara frente a él”.

Luego prosiguió: “mis quejas ante la producción y en el aire, existieron pero la respuesta era, si vos no querés estar acá, andate, total hay un montón de chicas dispuestas a ocupar tu lugar”.

“Yo viví una pesadilla con este tipo y más con los cómplices que tenía a su alrededor”, seguía diciendo la joven modelo.

Finalmente, Mili sentenció “deseo que este tipo no trabaje nunca más y ésto lo digo en serio”.