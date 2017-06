Moyano cerró con Massa y apoya la candidatura de Peñaloza

Luego de la inclusión del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo en el frente oficialista Todos, el presidente nacional del partido, Octavio Arguello, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y fue tajante al decir que en San Juan el espacio tomó una decisión inconsulta y aclaró que Hugo Moyano cerró un acuerdo con Sergio Massa y apoya la candidatura de Florencia Peñaloza a senadora nacional.

“Nosotros hemos firmado un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa a nivel de la provincia de Buenos Aires y para todo el país. En San Juan la decisión fue inconsulta del compañero Ponce y veremos cuáles serán las medidas a tomar. Nuestra decisión es jugar con Sergio Massa de cara a las Elecciones Legislativas”, dijo Arguello.

En este sentido y al ser consultado sobre cuál será el apoyo para Florencia Peñaloza sentenció que “nosotros apoyaremos a todos los compañeros que están dentro del Frente Renovador. Esta es la postura que tenemos y la que tiene nuestro conductor Hugo Moyano”.

También aclaró que “yo me enteré de la decisión que tomaron los dirigentes de San Juan a través de los medios de comunicación leyendo algunas notas. Yo me comuniqué con ellos (por los dirigentes locales) para comunicarles la decisión nacional pero optaron por firmar con el gobernador Uñac. Obviamente esto requerirá una charla, ya que no respetaron la decisión del conjunto que fue ir con Massa”.