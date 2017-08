Pinedo en el Huarpe: “Cambiemos ganará la elección nacional por mucho”

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, estuvo en San Juan para cerrar la campaña del Frente Cambiemos en Rivadavia, en la previa de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo. En la ocasión visitó la redacción de DIARIO HUARPE y aseguró que ganarán la elección nacional por mucho margen sobre la segunda fuerza electoral. Aunque también reconoció que podrían perder, frente a Cristina Fernández de Kirchner, en el distrito más importante, Buenos Aires.

¿Por qué decidió venir a cerrar la campaña de Cambiemos en San Juan?

-En San Juan tenemos muy buenos amigos y muy importantes legisladores nacionales. Roberto Basualdo es el jefe en el Senado de las economías regionales y Eduardo Cáceres fue mi compañero de bloque y hoy cumple un papel muy importante como presidente de la Comisión de Minería.

¿Cuál es la propuesta que trae, por qué hay que votar por Cambiemos?

-La Argentina está cambiando, la Argentina viene de un periodo de mucha mentira y siempre que mentís alguien paga los costos. Que un 30% de los argentinos esté por debajo de la línea de pobreza es inaceptable. Esto requiere cambios y los cambios han comenzado a darse. La industria en los últimos tiempos creció interanualmente más del 6%, la construcción creció un 17%, se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos el año pasado y lo que necesitamos es consolidar este cambio positivo.

¿Cómo se le explica a quien no llega a fin de mes que esto es parte del cambio que proponen?

-El presidente aumento un millón y medio la cantidad de chicos que reciben la Asignación Universal por Hijo y que antes no recibían. Lo mismo pasó con la Pensión para la Vejez y eso implica el gasto social más grande de la historia Argentina. Entonces la respuesta sería que estamos trabajando para que lleguen a fin de mes, pero sobre todo para el futuro. A la pobreza debemos derrotarla con trabajo y educación de calidad.

¿Trabajar para el futuro como dice, les pude pasar factura en el corto y mediano plazo?

-Puede pasar, pero todo el mundo se da cuenta que para generar trabajo hay que generar condiciones para que alguien decida invertir recursos. Esto lleva un tiempo, pero la Argentina en un año y medio recuperó todo el trabajo perdido por años. Estamos creciendo después de 6 años. Estamos por el buen camino, es un camino de sacrificio, duro pero hemos pasado lo más duro.

¿Benefició o no tratar el tema De Vido a Cambiemos?

-No es beneficioso para Cambiemos. Los legisladores no están por encima de todos los mortales. No está bien que digan “como a mí me eligieron me resisto a ser investigado por la Justicia”.

-Haber polarizado la discusión electoral con Cristina Fernández, que en principio ganaría según las encuestas ¿Fue bueno o malo?

-No creo que gane, pero en pocos días lo vamos a saber. Puede ser que gane, es muy peleada la elección en la provincia de Buenos Aires, Cristina representa lo contrario de Cambiemos. Todo lo que hace Cambiemos para los kirchneristas está mal. Por eso se genera esa polarización. Pero eso no pasa en el interior del país.

¿Si gana Cristina se debilita el gobierno?

-Si gana Cristina, supongo que podría ganar por muy poquito. Lo que ella representa es una minoría en Argentina y el cambio no es el cambio del gobierno, sino del pueblo que quiere que muchas cosas queden atrás.

¿La gente que vota a Cristina se equivoca?

-Yo creo que cuando haces un análisis muy profundo de la gente que la vota te das cuenta que está muy focalizada en algunos pocos municipios del conurbano. Gente que está en las peores condiciones sociales y eso es producto de los 10 años que gobernó Cristina. Sin embargo mucha gente piensa que es pobre y que siempre va a ser pobre. La realidad es que está en una situación de pobreza, pero no está obligado a ser pobre. Cuando alguien cree que está condenado a la inferioridad se aferra a lo que conoce y en este caso es Cristina. El Kirchnerismo fue transitorio y está en decadencia.

¿Tienen miedo de perder el domingo?

-No podemos perder el domingo. Cambiemos ganará la elección nacional por mucho con respecto de cualquier otro que sea segundo. Lo que está en discusión es si se gana o se pierde por poquito la provincia de Buenos Aires. Cambiemos va a ganar.

En San Juan se quejan por el envío de fondos y la apertura de la importación de vinos ¿Qué tiene para decir al respecto?

-El presidente Macri tomó dos medidas de entrada muy importantes para el federalismo de la Argentina. El primero fue el pacto con los gobernadores para que el 15% del Impuesto a las Ganancias vuelva a la provincia y lo segundo que hizo fue eliminar las retenciones. Entre ellas a la minería y para todas las economías regionales. Y eso son recursos nacionales a las provincias.