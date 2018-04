Luego de la polémica generada por los intendentes de la oposición tras el subsidio del Gobierno traducido a ayuda financiera para afrontar el incremento salarial de la planta y los contratados, el gobernador Sergio Uñac disparó con munición gruesa y apuntó contra la gestión de los jefes comunales. Hizo referencia a que los municipios no “pueden ser un lugar donde se deba cobijar a todos los que de alguna manera participan en las campañas políticas”.

El primer mandatario provincial defendió la distribución realizada para el incremento salarial del 17 por ciento para los empleados registrados de los municipios. La partida es menor que la del año pasado y 17 departamentos recibieron un menor porcentaje, aunque los que salieron a reclamar fueron Santa Lucía y Rivadavia, dos comunas opositoras. Es que el municipio de Orrego recibió un 57 por ciento menos que en 2017 y fue el que sufrió la mayor merma.

“Yo conozco de municipalismo. El dinero que se entregó corresponde a la planta permanente, más los funcionarios de los municipios y un porcentaje que puede alcanzar a cubrir un número razonable de pasantías y trabajadores que tienen en situaciones no regularizadas. Los municipios no pueden ser un lugar donde se deba cobijar a todos los que de alguna manera participan en las campañas políticas”, disparó Uñac.

El Gobernador dijo que los municipios de Rivadavia y Santa Lucía tienen poco más de 2.000 becarios (pasantes) y sostuvo que “el Estado, es decir, todos los sanjuaninos no pueden financiar cantidades inconmensurables de gente que si bien deben brindar un servicio, inclusive no están bien remunerados como corresponde. Los municipios deben entender que no tienen que aumentar los gastos y achicar la inversión”.