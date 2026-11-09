El riesgo país argentino comenzó la semana en baja y se ubicó en 911 puntos básicos durante este lunes 9 de noviembre, mientras las acciones nacionales registraron subas en Wall Street. La mejora se produjo en una jornada en la que los mercados financieros locales permanecieron cerrados por el feriado dispuesto por la visita del papa León XIV.

El riesgo país cayó 28 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 28 unidades respecto del cierre previo, impulsado por la mejora de los bonos argentinos que operan en el exterior, con avances de hasta el 1%. Sin embargo, los inversores mantienen la preocupación por las dificultades del Gobierno para garantizar los dólares necesarios para cumplir con los compromisos de deuda.

En Wall Street, las acciones argentinas operaban con mejoras superiores al 3%. Entre los papeles que lideraban las subas se encontraban Ternium, con un avance del 3,4%, y Loma Negra, que registraba una mejora del 2,5%.

El feriado mantuvo cerrado el mercado local

Debido al feriado nacional, este lunes no hubo actividad cambiaria en Argentina y no cotizaron el dólar oficial ni los dólares financieros. Tampoco operaron los mercados bursátiles locales ni la Caja de Valores.

Por ese motivo, la evolución de los activos argentinos se observó principalmente a través de las operaciones en el exterior. La jornada mostró una mejora en los bonos y las acciones, mientras el riesgo país se mantuvo por debajo de los 1.000 puntos.

El petróleo registró una fuerte caída

En el plano internacional, el precio del petróleo registró una baja luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara muy improbable que se produzcan nuevos ataques contra Irán. El barril de Brent, referencia para el mercado internacional, cotizaba cerca de los 93 dólares y perdía casi un 5%, hasta alcanzar su nivel más bajo en dos meses.

La evolución del crudo es un dato relevante para Argentina por el peso creciente de las exportaciones de hidrocarburos, especialmente desde Vaca Muerta.