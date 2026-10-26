Tras las publicaciones realizadas por DIARIO HUARPE, en las cuales la intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmó que el municipio sumará su apoyo institucional a las acciones para impulsar la Ruta de los Dinosaurios —por considerarlo un proyecto estratégico y de suma importancia para el desarrollo turístico, económico y social de Balde de Leyes y otras localidades del departamento—, la Secretaría de Ambiente de la Provincia aportó una novedad de gran valor para la conservación patrimonial de San Juan.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, reveló que el organismo provincial mantiene reuniones de trabajo con los equipos técnicos del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y con la destacada bióloga y paleontóloga Cecilia Apaldetti para avanzar en un relevamiento del lugar y confeccionar un plan de manejo integral del área protegida.

Cabe recordar que Cecilia Apaldetti es la investigadora sanjuanina del Conicet y del Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN) de la UNSJ que comandó el equipo científico que descubrió en Balde de Leyes a Ingentia prima, el fósil de dinosaurio gigante más antiguo del planeta registrado hasta la fecha. El hallazgo de este gigante de más de 200 millones de años transformó al yacimiento caucetero en un sitio de trascendencia científica internacional, requiriendo un esquema de protección legal y territorial acorde a su relevancia.

Relevamiento situacional y plan de manejo ambiental

El propósito central de las reuniones entre las autoridades ambientales y los investigadores académicos radica en realizar un diagnóstico profundo de la reserva y establecer una línea de base que ordene el territorio. En ese sentido, Salomón detalló el trabajo conjunto que vienen desarrollando con los especialistas universitarios: "Estamos teniendo reuniones con la gente que pertenece al Departamento de Geología y también del Museo de Ciencias Naturales de la universidad. Una de las técnicas es la paleontóloga Cecilia Apaldetti, con quien estamos charlando bastante para empezar a trabajar el tema de base en Balde de Leyes y hacer un plan de manejo. La idea es realizar un diagnóstico, ver qué información disponible hay y empezar a planificar la gestión ambiental", aseguró.

El funcionario destacó la riqueza que alberga el departamento del este sanjuanino: "Con la universidad hacemos trabajos de relevamiento, sobre todo paleontológicos, y los profesionales nos transmiten la enorme importancia que tiene el lugar. Es una reserva de valor incalculable que no se queda atrás de Ischigualasto con la cantidad de descubrimientos entre huellas, fósiles y yacimientos".

La Ruta de los Dinosaurios y el turismo regional

Respecto a la reactivación de la Ruta de los Dinosaurios —el corredor regional de integración paleontológica entre San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja—, Salomón aclaró que la Secretaría de Ambiente aún no ha recibido una convocatoria formal o propuesta técnica para integrarse a la mesa de trabajo. No obstante, valoró la iniciativa como una excelente oportunidad para la provincia y los municipios del Este sanjuanino.

"Sinceramente no nos ha llegado nada todavía como para poder aportar desde nuestro organismo, pero nos parece una muy buena idea considerando la importancia de potenciar el turismo paleontológico de San Juan y de toda la región", afirmó Salomón.

El director explicó que este tipo de proyectos interdisciplinarios requieren coordinar esfuerzos entre los organismos públicos (turismo, universidades y ambiente) y privados (operadores turísticos) para asegurar que el flujo de visitantes fomente el desarrollo comunitario de las localidades y pueblos rurales del Este y garantice la conservación intacta de los yacimientos fósiles que se encuentran en la zona.