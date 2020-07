Cecilia Apaldetti, la sanjuanina por adopción que se convirtió en la cara de la paleontología del país

Cecilia Appaldeti tiene 38 años, es paleontóloga y científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). Nació en Mendoza, pero hace 20 años que vive en San Juan.

"He pasado más tiempo de mi vida en San Juan que en Mendoza", dice entre risas. En 2018 participó del descubrimiento de Ingentia Prima, el primer antecedente de gigantismo en los dinosaurios y actualmente es columnista en el programa de divulgación científica "La liga de la ciencia" que es emitido los sábados en la TV Pública.

En el 2000, Cecilia llegó a la provincia para estudiar biología en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En Mendoza sólo estaba el profesorado de Biología en un instituto privado y sabiendo que podía acceder a la universidad gratuita, decidió finalmente venirse. Es que desde niña le gustaban mucho los animales y quería dedicarse a trabajar con ellos. En su trayecto por la carrera necesitaba acercarse más, para eso había dejado su tierra, quería tener ese contacto con los animales. Fue así que se convirtió en voluntaria en el Museo de Ciencias Naturales.

Estuvo involucrada en el descubrimiento de Ingentia Prima . Foto: Gentileza Cecilia Apaldetti

El día que entró allí su vida nunca se separó del pasado: “El día que entré al museo vi unas reconstrucciones de dinosaurios, algunas enormes y otros muy chiquitos y me quedé súper sorprendida porque nunca se me hubiera ocurrido pensar en animales fósiles. Había un mundo de animales que no conocía”.

Allí le propusieron colaborar en el área de paleontología, en el laboratorio de investigación. “Empecé ahí y no me fui más, se robó toda mi atención ese mundo. Es una mezcla de geología y biología donde la evolución es lo importante. Estaba todo lo que me interesaba”, explica.

Su primer trabajo de campo fue en 2004 en Ischigualasto. Recuerda la adrenalina de estar pisando sedimentos que millones de años atrás también habían pisado animales ya extintos, pero uno de sus recuerdos más intensos fue el descubrimiento de su primer fósil extraíble que halló en Mogna un año después.

“Recuerdo que fue una pata de un dinosaurio. Lo primero que vi fue una garra y empecé a pasar el pincel y encontré la segunda falange, la falange de al lado, la uña de al lado y era la pata completa. Era algo maravilloso y no podía dejar de limpiar”, rememora.

15 años después cuenta que esa adrenalina se repite en cada hallazgo donde accede a la información de millones se años atrás. Es que sus aportes, junto con la comunidad paleontológica de la región, contribuyen con datos de base que pueden cambiar la forma en la que entendemos la historia.

Cómo fue el descubrimiento de Ingentia Prima en 2018

Encontrada por Diego Abelin, Cecilia colaboró en su extracción. Este descubrimiento revolucionó la paleontología a nivel mundial. Habían dado con uno de los registros más antiguos (de casi 200 millones de años de antigüedad) de lo que conocemos como dinosaurios gigantes. Esa imagen instalada en el inconsciente colectivo forma parte del período jurásico. El equipo había dado con algo anterior a eso, un origen, un nuevo punto de partida algo que era desconocido por la humanidad tiene su respuesta en San Juan.

De la tierra a las pantallas

Cecilia es columnista en "La liga de las ciencias", un programa de divulgación científica emitido por la TV Pública los sábados a las 19 horas. Ella ya había participado del programa en 2018 dando una entrevista sobre el descubrimiento de Ingentia. El año pasado fue nuevamente convocada para tener un espacio dedicado a la paleontología.

"No tengo dudas de que San Juan es una provincia referente en el tema. Somos una provincia de mucha riqueza paleontológica, no sólo por la cantidad y por la calidad de los fósiles, además al estar en superficie es mucho más fácil dar con ellos."

La científica cuenta que esta visibilización y el constante trabajo es gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que financia los trabajos en el campo para su extracción y preservación, que de otra manera sería inimaginable costear. Además del apoyo de Conicet y la UNSJ.

Por último, Cecilia dice sobre su selección como columnista: