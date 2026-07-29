Un estudio sobre el comportamiento electoral de los jóvenes en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró que el peronismo mantiene una mayor capacidad para conservar a sus votantes que La Libertad Avanza entre los ciudadanos de entre 16 y 24 años. El informe, difundido en plena antesala del calendario electoral, también expuso un cambio de humor entre parte del electorado libertario.

El relevamiento, realizado sobre jóvenes de ese rango etario, indicó que el 76% de quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023 volvería a elegir hoy a un candidato del peronismo. En contraste, el 42% de quienes acompañaron a Javier Milei aseguró que actualmente no repetiría ese voto, un dato que llamó la atención de los analistas por el nivel de fuga dentro de ese segmento.

Los responsables del estudio sostuvieron que la identificación partidaria continúa teniendo un peso importante en los barrios populares, especialmente entre los jóvenes que mantienen vínculos con organizaciones sociales, educativas o comunitarias. Al mismo tiempo, advirtieron que el voto libertario en ese universo aparece más condicionado por la evaluación de la situación económica y las expectativas personales.

El informe también detectó que una parte significativa de los jóvenes que se alejaron de La Libertad Avanza aún no definió cuál será su próxima opción electoral. Es decir, el descontento con el oficialismo no necesariamente se traduce en un regreso automático al peronismo, sino que existe un grupo importante de votantes que permanece indeciso.

Aunque el trabajo se limita al AMBA y no representa al conjunto del país, los resultados cobran relevancia porque el voto joven fue uno de los pilares que impulsó el triunfo de Javier Milei en 2023. De hecho, tanto el oficialismo como el peronismo vienen diseñando estrategias específicas para fortalecer su presencia entre los menores de 30 años de cara a las próximas elecciones.

Los autores del estudio remarcaron que el objetivo del relevamiento fue analizar la evolución de las preferencias electorales en uno de los sectores más dinámicos del padrón y advirtieron que las conclusiones corresponden exclusivamente a la población encuestada. En ese sentido, señalaron que los datos constituyen una fotografía del momento y no una proyección definitiva del resultado electoral.