El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y descartó que el Gobierno vaya a anunciar nuevas rebajas en las retenciones durante los próximos días. Sus declaraciones buscaron desactivar las expectativas que se habían generado en el sector agropecuario de cara a la presencia del presidente Javier Milei en la muestra.

Tras reunirse con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de nuevos cambios en los derechos de exportación y respondió de manera contundente: "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular".

Sin embargo, Caputo dejó abierta la puerta a futuras reducciones. Explicó que el objetivo del Gobierno sigue siendo continuar bajando impuestos al sector, aunque aclaró que eso dependerá del margen que otorguen el crecimiento de la economía y el mantenimiento del superávit fiscal. "En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", sostuvo.

Durante su recorrida por el predio de Palermo, el ministro también destacó el rol del campo en la recuperación económica. Señaló que el agro continúa siendo uno de los principales motores de generación de divisas y aseguró que el Gobierno busca devolverle competitividad luego de años de políticas que, según afirmó, perjudicaron al sector.

Las declaraciones llegan en un contexto de expectativa por parte de los productores, luego del esquema de reducción de retenciones anunciado en mayo. Ese plan contempla una baja gradual y escalonada para distintos cultivos hasta 2028, pero Caputo dejó en claro que, por el momento, no habrá nuevas medidas adicionales.