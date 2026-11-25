José Montaña intentó cruzar a caballo el río Los Patos y la corriente lo arrastró junto con el animal. El joven, de 20 años, logró llegar a la orilla por sus propios medios y salió ileso, según la información policial. El episodio se conoció este miércoles 25 de noviembre y ocurrió en Zonas Amarillas, un sector de Barreal cercano a la confluencia con el río Blanco.

Su padre, Eduardo Montaña, dio aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 33ª intervino para asistir al joven, que integraba una expedición por la zona cordillerana de Calingasta. El caballo también fue arrastrado y, según la información difundida tras el operativo, no pudieron recuperarlo.

El grupo se resguardó en un refugio

De acuerdo con el relato que su padre dio a la Policía, Montaña recorría el sector acompañado por otras personas cuando intentó atravesar el cauce. La fuerza del agua lo arrastró durante el cruce y el joven consiguió ponerse a resguardo en la orilla antes de que intervinieran los efectivos.

Tras el incidente, el grupo se resguardó en un refugio de la zona para pasar la noche. La información policial ubicó el cruce en las inmediaciones de la unión de los ríos. Ese punto sirve para localizar el episodio dentro de la zona de Barreal, donde el aumento del caudal también dificultó el regreso de excursionistas.

La crecida también cortó el regreso de turistas

En otro reporte policial difundido este miércoles, un contingente de turistas quedó aislado cuando la crecida del río Los Patos le cortó el paso de regreso por tierra. El guía llevó a los visitantes al refugio Las Marías, donde permanecieron durante la madrugada. El aviso llegó a la Comisaría 33ª cerca de la 1.

Durante la mañana, los equipos de rescate usaron embarcaciones inflables para llegar al sector aislado y trasladar al contingente y al guía a tierra firme. Los reportes difundidos sobre ambos episodios no precisan si el joven que cruzaba a caballo y los turistas asistidos con gomones formaban parte de la misma expedición.

El deshielo puede cambiar el caudal en pocos minutos

Tras los operativos, la Policía pidió extremar las precauciones en las inmediaciones de los ríos de montaña. En esta época del año, el deshielo en alta cordillera puede elevar el caudal con rapidez y volver intransitable un cruce que estaba abierto al comienzo del recorrido.

En Barreal, ese cambio dejó a los visitantes sin una salida por tierra y obligó a esperar ayuda desde un refugio. La fuerza de la corriente fue la que determinó cómo llegar al grupo y por qué los rescatistas recurrieron a embarcaciones para completar la evacuación.