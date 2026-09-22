El Gobierno afrontará una semana de negociaciones en el Congreso con tres temas centrales en la agenda legislativa. En Diputados, el oficialismo buscará avanzar con una propuesta vinculada a la Emergencia en Discapacidad, mientras que en el Senado apunta a tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

El primer escenario será este miércoles, cuando a las 12 se reúnan las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores deberán avanzar con los dictámenes y el oficialismo trabaja para conseguir uno de mayoría.

Qué se discute por discapacidad

El sector oficialista trabaja en una propuesta alternativa a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad impulsada por bloques opositores. Las negociaciones están encabezadas en Diputados por Laura Rodríguez Machado junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y también involucran al PRO y sectores de la UCR.

Entre los puntos bajo discusión aparece la actualización del nomenclador de prestaciones. Actualmente se actualiza mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor y la propuesta oficialista apunta a mantener ese índice, pero realizar la actualización cada dos meses. El PRO, por su parte, planteó la necesidad de mantener la actualización automática y atender las compensaciones adeudadas a prestadores.

Banco Central y Zona Fría, en el Senado

La atención luego pasará al Senado, donde el oficialismo busca sesionar el jueves. Uno de los proyectos es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Entre los cambios planteados se encuentra establecer como objetivo prioritario del organismo la preservación del valor de la moneda y modificar las condiciones para remover a sus autoridades. Sin embargo, aliados del Gobierno plantean modificaciones al texto aprobado en Diputados, por lo que, de concretarse cambios, el proyecto tendría que regresar a la Cámara baja.

El otro tema que podría llegar al recinto es la reforma del régimen de Zona Fría. La iniciativa ya obtuvo dictamen en comisión y reduce el alcance geográfico de los subsidios al gas, mientras mantiene beneficios focalizados para determinados usuarios de bajos ingresos y otros grupos contemplados en el proyecto.

La discusión está atravesada por las negociaciones con provincias que podrían perder beneficios. En paralelo, el Ejecutivo mantiene conversaciones por un eventual régimen de Zona Cálida destinado a subsidiar el consumo eléctrico en localidades con temperaturas elevadas.