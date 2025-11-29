La Comisión Bicameral del Congreso de Estados Unidos presentó un informe que acusa al gobierno chino y al Partido Comunista de China (PCCh) de manipular los precios de minerales estratégicos, con especial foco en el litio. La investigación, que contó con el consenso de seis legisladores republicanos y seis demócratas, revela cómo China busca mantener su dominio global y extorsionar a otros países a través de políticas agresivas y prácticas monopólicas.

El informe detalla tres casos emblemáticos: el carbón, los elementos de tierras raras y el litio. En particular, respecto al litio, el estudio prevé que Argentina será en 2030 el tercer país del mundo en refinación de este mineral, medido en "carbonato de litio equivalente". Sin embargo, China, a pesar de contar con limitados recursos propios, ha logrado dominar el mercado mediante masivas adquisiciones en el extranjero y manipulaciones de precios en bolsas de metales.

Desde fines de los años 90, China ha declarado estratégicos minerales como las tierras raras, adquiriendo activos internacionales y manipulando precios para consolidar su posición monopólica. Un ejemplo histórico fue la compra en 1995 de una subsidiaria de General Motors en Indiana, que luego cerraron para trasladar la producción a China. Para 2010, controlaba el 90% del procesamiento mundial de tierras raras y utilizó esta posición para bloquear ventas a Japón durante un conflicto diplomático.

En el caso del litio, el PCCh incorporó este mineral a su lista de "estratégicos" en 2017 y desde 2022 fomentó la extracción de litio de salmueras, lo que impulsó una ola de adquisiciones internacionales. Actualmente, China controla indirectamente el 26% de la mina australiana Greenbushes a través de Tianqui y posee el 65% de la mina Goulamina en Mali por medio de Ganfeng, dominando cuatro de las cinco mayores operaciones de litio en el mundo. Además, controla entre el 60 y 80% de la refinación global, lo que le permitió aplicar una conducta monopolista, evidenciada en la fluctuación abrupta de precios a fines de 2022.

El informe explica que en 2021 el gobierno chino intentó coordinar a toda la cadena del litio para contener el aumento de precios, con órdenes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC). En agosto de 2022, una crisis eléctrica en Sichuan, que aporta el 29% de la producción interna de litio, provocó un aumento del precio del carbonato de litio a casi USD 80.000 la tonelada. Luego, la NDRC emitió una orden para bajar los precios a niveles cercanos a los costos fijos, lo que provocó un desplome del 75% en los precios hacia fines de 2023.

Estas acciones provocaron que más de la mitad de las minas de litio en China operaran a pérdida, con el objetivo de saturar el mercado y derribar precios para eliminar competidores occidentales. El informe señala que la demanda interna china continuó en aumento durante ese período, lo que confirma que se trató de una manipulación intencional y agresiva.

Como consecuencia, grandes proyectos en Estados Unidos, como los de Albemarle, Silbanye Stillwater, Rhyolite Ridge y Piedmont Lithium, fueron cancelados. El informe sostiene: "El Partido Comunista Chino es responsable de estas prácticas desleales contra los productores de litio de EEUU y de los riesgos que estas prácticas implican". Además, en octubre de 2025 China implementó un nuevo régimen de licencias para baterías de litio y equipos relacionados, reforzando su control sobre la cadena de valor.

En el contexto argentino, este informe podría tener repercusiones en las relaciones comerciales y políticas, especialmente considerando el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y el acuerdo comercial anunciado entre ambos países. Argentina, junto con Brasil y China, conforman los principales socios comerciales del país, aunque con un déficit bilateral con China de USD 7.266 millones en los primeros diez meses de 2025, frente a un superávit de USD 748 millones con EEUU.

Argentina produjo entre 130.000 y 140.000 toneladas de carbonato de litio en 2024 y se proyecta que será el tercer mayor refinador mundial en 2030, detrás de China y Chile. China tiene una fuerte presencia en el sector litífero argentino: Zijin Mining, identificada en el informe como empresa estatal china, lidera el proyecto Tres Quebradas en Catamarca, mientras que Ganfeng opera en Cauchari-Olaroz (Jujuy) y Marianas (Salta), además de haber recibido recientemente la aprobación ambiental para el megaproyecto Pozuelos-Pastos Grandes-Sal de la Puna, valorado en cerca de USD 2.000 millones.

Ganfeng, con un 67% de participación, está asociada en ese proyecto con Lithium Argentina (33%). Aunque el gobierno rechazó beneficios fiscales para el proyecto Marianas por considerarlo preexistente, Ganfeng busca adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), confiando en que la negativa fue por motivos técnicos y no políticos.

Jonathan Evans, CEO de Lithium Americas, empresa asociada en el proyecto Thacker Pass en Nevada, Estados Unidos, fue el primer testigo privado en la presentación del informe. Criticó duramente las prácticas chinas, señalando que "el Partido Comunista Chino activamente apoya a sus empresas en la compra de activos en el exterior (…) patrón evidente en África, Australia y América Latina". Además, afirmó que las compañías chinas producen intencionalmente bienes intermedios inadecuados para su uso directo, enviándolos a China para su procesamiento final.

En los próximos meses será clave observar cómo el gobierno argentino equilibra su alianza política con Estados Unidos y la presencia económica china en la producción local de litio, especialmente en decisiones sobre megaproyectos como el de Ganfeng.