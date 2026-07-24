El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó la normativa sobre cuentas sueldo y habilitó a las empresas a pagar salarios en dólares estadounidenses, además de pesos, en el marco de los cambios establecidos por la Ley de Modernización Laboral.

La modificación adapta la operatoria bancaria al nuevo esquema previsto en el artículo 34 de la Ley N° 27.802, que reemplaza el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones podrán abonarse en moneda nacional o extranjera.

Hasta ahora, las cuentas sueldo estaban contempladas únicamente en pesos. Con la nueva disposición, las entidades financieras deberán permitir la apertura y administración de cuentas sueldo denominadas tanto en pesos como en dólares.

Desde el organismo explicaron que la actualización normativa busca adecuar el sistema bancario a la nueva legislación laboral y ampliar las alternativas disponibles para empleadores y trabajadores.

"La regulación previa contemplaba únicamente la denominación en pesos. A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses", indicaron desde el Banco Central.

La normativa también establece que las operaciones de depósito y extracción de fondos en efectivo para cuentas sueldo en dólares deberán estar disponibles en la sucursal donde esté radicada la cuenta. Además, podrán realizarse en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, siempre que las entidades cuenten con la infraestructura necesaria.

Uno de los puntos centrales es que se mantiene la gratuidad de estas cuentas para los trabajadores. La apertura, mantenimiento y extracción de fondos no podrán generar costos adicionales hasta el monto correspondiente a las acreditaciones salariales.

Sin embargo, en el sector privado existen dudas sobre el alcance inmediato de la medida. Algunos referentes financieros consideran que la utilización masiva de salarios en dólares dependerá de la posibilidad de que las empresas puedan acceder a divisas para realizar esos pagos.

Actualmente, las restricciones para la compra de dólares por parte de compañías podrían limitar la implementación generalizada del nuevo mecanismo.

Desde el Banco Central adelantaron que próximamente se publicarán los textos ordenados actualizados con todos los cambios normativos, mientras que las entidades financieras deberán adaptar sus sistemas internos para comenzar a operar bajo esta nueva modalidad.

La medida forma parte de la reglamentación progresiva de la Ley de Modernización Laboral, que incorporó la posibilidad de que los trabajadores puedan percibir sus haberes en moneda extranjera.