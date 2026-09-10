El Banco Central espera un flujo adicional de USD4.400 millones proveniente de empresas y provincias que colocaron deuda en dólares. La expectativa aparece como una alternativa para compensar la menor oferta estacional de divisas del sector agropecuario durante el segundo semestre.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, presentó estos datos durante una charla en el IAEF y trazó un panorama sobre la dinámica que podría tener la compra de reservas durante los próximos meses. Desde el 1 de octubre se colocaron USD20.200 millones, de los cuales USD15.800 millones ingresaron al mercado local de cambios.

La brecha de USD4.400 millones

La diferencia entre el total colocado y los fondos que ingresaron al mercado cambiario alcanza losUSD4.400 millones. Ese monto representa una potencial fuente adicional de oferta de divisas para el último tramo del año, aunque no necesariamente todo llegará al mercado.

El propio BCRA estima que empresas y provincias enfrentan unos USD2.300 millones en vencimientos financieros en dólares y recompras durante el tercer y cuarto trimestre. Esos compromisos podrían absorber parte de los fondos obtenidos mediante las colocaciones.

Las provincias que ya salieron al mercado

Entre julio de 2025 y julio de 2026, seis jurisdicciones realizaron siete colocaciones de deuda por más de USD4.000 millones. Córdoba encabezó las emisiones con USD725 millones en julio de 2025 y otros USD800 millones a comienzos de 2026.

También participaron CABA, con USD600 millones; Santa Fe, con USD800 millones; Entre Ríos, con USD300 millones; Chubut, con u$s650 millones, y Neuquén, con USD500 millones. San Juan y Santa Cruz aparecen como las próximas provincias que buscarían financiamiento internacional, con operaciones de USD600 millones cada una todavía pendientes.

El BCRA y las reservas

El Central acumula compras por USD14.196 millones durante 2026, aunque el ritmo perdió velocidad en agosto. Ese mes adquirió u$s768 millones, frente a los USD2.162 millones de julio y los USD2.596 millones de mayo.

Las reservas internacionales brutas se mantienen por encima de los USD50.000 millones, cerca de sus niveles más altos desde 2019. Entre la oferta del agro y los dólares provenientes de las colocaciones de deuda, el BCRA busca sostener la acumulación de reservas y mantener contenido el tipo de cambio.