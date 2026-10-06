La carne vacuna dejó de ser una compra cotidiana para muchas familias de San Juan. La pérdida de poder adquisitivo redujo la frecuencia con la que los hogares pasan por las carnicerías y empujó parte del consumo hacia el pollo, una alternativa más económica. “En medida interanual, estamos en una caída de consumo de 40%”, declaró a DIARIO HUARPE Sebastián Parra, referente de la venta de carne en la provincia. El comerciante vinculó esa retracción con la menor faena destinada al mercado interno .

En paralelo, el pollo ganó terreno hasta superar por primera vez a la carne vacuna en el consumo por habitante. El último informe del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), perteneciente a Fundación Mediterránea, registró 47 kilos anuales de carne aviar por persona entre agosto de 2025 y julio de 2026, frente a 46,7 kilos de carne vacuna.

El cambio marca un hecho inédito en los registros comparables del país. La brecha de precios aparece como uno de los principales factores detrás de esa sustitución. En San Juan, Parra indicó que la blanda especial se consigue entre $16.000 y $20.000 por kilo, mientras que los cortes para asado se ubican en valores similares o superiores. Un kilo de pollo, en cambio, puede encontrarse entre $4.000 y $5.000.

“Hay una presión en lo que es el poder adquisitivo de la gente que está llevando a elegir proteínas más económicas”, señaló.

De carne todos los días a pocas compras semanales

El cambio también se observa en la frecuencia con la que las familias visitan las carnicerías. Parra explicó que hasta el año pasado la carne estaba presente prácticamente todos los días en las comidas de un hogar promedio, ya fuera como molida, bifes, milanesas, puchero o algún corte para el horno.

“Las mismas familias no van todos los días a comprar carne. Quizás ahora van dos veces a la semana, algunas una vez y otras tres”, comentó.

No existe, sin embargo, un corte puntual que haya desaparecido de las compras. Según el comerciante, la caída es generalizada y se manifiesta en menos visitas y compras más chicas. Milanesas, carnes para el horno y el asado continúan presentes, pero compiten cada vez más lugar con preparaciones a base de pollo.

También aumentó la búsqueda de alternativas vacunas más económicas, como la carne molida. En zonas de menor poder adquisitivo, algunos cortes premium deben reducir su precio para lograr salida, ya que las carnicerías compran la media res completa y necesitan comercializar todas sus piezas.

El cerdo también gana terreno

La carne de cerdo aparece como otra alternativa que viene creciendo. El informe del IERAL ubicó su consumo en 20,1 kilos anuales por habitante, un nivel récord dentro de la serie analizada.

Sebastián Parra sostuvo que su incorporación es más lenta porque históricamente el cerdo tuvo menor presencia que la carne vacuna y el pollo. Sin embargo, considera que podría seguir ganando espacio a medida que las familias busquen opciones más accesibles.

Prevén nuevas subas hacia fin de año

El precio de la carne vacuna podría volver a aumentar durante noviembre y diciembre, aunque Parra descartó que hoy pueda establecerse un porcentaje. La disponibilidad de hacienda, el clima, las exportaciones y la demanda pueden alterar cualquier proyección.

El comerciante recordó que el año pasado una mayor demanda externa, sumada a problemas climáticos y menor disponibilidad de animales, presionó sobre los valores. Para diciembre espera una recuperación moderada de las ventas por las fiestas, aunque el escenario todavía es incierto.

“Sabemos que va a subir la carne, pero hasta no llegar a noviembre o diciembre, no vamos a saber cuanto”, explicó.

Mientras tanto, el cambio ya se siente en las carnicerías sanjuaninas: menos visitas para comprar carne vacuna y una mayor presencia del pollo en las comidas cotidianas, impulsada por el bolsillo.