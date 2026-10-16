La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves 15 de octubre que Argentina podría cancelar anticipadamente su deuda con el organismo, tal como ocurrió con Grecia. La declaración se produjo durante un encuentro internacional en Bangkok, Tailandia, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con una frase que llamó la atención de los presentes: "Te vas a sorprender". El funcionario también defendió el programa económico del Gobierno de Javier Milei y destacó las perspectivas de inversión para los próximos años.

El intercambio ocurrió durante un panel de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, en el que participaron representantes económicos de distintos países. Allí, Caputo fue consultado sobre la posibilidad de que Argentina alcance una situación fiscal que le permita dejar de depender del financiamiento de los organismos internacionales.

En ese contexto, Georgieva comparó el escenario argentino con el de Grecia y sostuvo que el país podría cumplir sus compromisos antes de los vencimientos establecidos. La afirmación fue recibida con optimismo por el ministro, quien consideró que el desafío es importante debido a los antecedentes económicos nacionales.

Caputo defendió el programa económico y anticipó inversiones millonarias

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda recordó que Argentina atravesó 22 crisis económicas en los últimos 100 años, registró nueve incumplimientos de deuda y eliminó 13 ceros de su moneda. Con ese diagnóstico, sostuvo que el Gobierno busca consolidar un escenario de estabilidad que permita atraer capitales privados.

El ministro destacó que una de las principales herramientas para alcanzar ese objetivo es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para promover proyectos productivos de gran escala.

En ese sentido, aseguró que existen perspectivas de inversiones por unos 200.000 millones de dólares durante los próximos años, una cifra que, según sus estimaciones, representa aproximadamente un tercio del Producto Bruto Interno argentino.

Caputo consideró que estos desembolsos podrían contribuir a mejorar la productividad, generar empleo y fortalecer el crecimiento económico. Sin embargo, se trata de proyecciones y no de inversiones concretadas en su totalidad.

Qué dijo Caputo sobre la inflación, el empleo y la pobreza

El funcionario también realizó un balance de las medidas implementadas por el Gobierno nacional y destacó la reducción del déficit fiscal.

Según explicó, la administración de Milei logró eliminar un desequilibrio equivalente a cinco puntos del PBI durante su primer mes de gestión, mediante una reducción del gasto público del 30%.

Además, sostuvo que Argentina se encamina a completar su tercer año consecutivo de crecimiento económico y destacó que la inflación anual pasó del 211% registrado en 2023 a niveles cercanos al 30%.

En materia social, afirmó que durante la gestión se generaron más de 500.000 puestos de trabajo y que la pobreza descendió del 57% al 32%. Estas cifras fueron presentadas por el ministro como parte de los resultados del programa económico oficial.

El Gobierno minimizó los riesgos políticos de cara a 2027

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el escenario electoral argentino. Consultado sobre los posibles riesgos políticos de las elecciones presidenciales de 2027, Caputo defendió la continuidad del programa económico.

El ministro aseguró que el resultado de las elecciones legislativas de 2025 reflejó un respaldo al rumbo del Gobierno y sostuvo que los inversores deberían considerar las oportunidades de crecimiento del país.

Además, anticipó que el Ejecutivo continuará con la reducción de impuestos y regulaciones para incentivar la actividad privada.

Pese a las declaraciones optimistas de Georgieva y Caputo, no se anunció un nuevo cronograma de pagos ni una decisión formal para cancelar anticipadamente la deuda argentina con el FMI. Por el momento, se trata de una proyección planteada durante el encuentro internacional.