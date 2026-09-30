La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a Argentina en el marco de la tercera revisión del acuerdo vigente. Ahora resta la elaboración del informe del staff y su posterior evaluación por parte del Directorio del organismo, instancia clave para habilitar un desembolso de US$900 millones.

La delegación, encabezada por Joyce Wong, permaneció diez días en el país y mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo. El objetivo fue analizar el cumplimiento de las metas acordadas, con especial atención sobre las reservas y el resultado fiscal.

Desde el organismo señalaron que las conversaciones con el Gobierno continuarán por los canales habituales mientras se prepara el informe técnico. Por lo tanto, el cierre de la misión no implica todavía una aprobación formal de la revisión.

Las reservas, uno de los puntos que mira el FMI

Uno de los aspectos que el Gobierno busca destacar es la acumulación de reservas. El programa establecía una pauta anual de compra de divisas de US$10.000 millones y, según los datos consignados durante la revisión, las adquisiciones del Banco Central superaron los US$14.200 millones.

En cuanto a la acumulación neta, el acuerdo fija un objetivo de US$8.000 millones para 2026. Estimaciones privadas citadas por Ámbito ubican ese resultado cerca de los US$9.000 millones.

El frente fiscal aparece más ajustado

La situación fiscal, en cambio, presenta mayores dificultades. El acuerdo con el FMI contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para todo 2026.

Durante el primer semestre, el resultado fue del 0,6% del PBI, por debajo del 0,7% que estaba previsto para ese período. Además, el propio Ministerio de Economía proyectó un superávit primario anual del 1,3%, una décima por debajo de la meta acordada.

El Gobierno no descarta pedir un waiver

Ante la posibilidad de que alguna de las metas no sea cumplida en su totalidad, el Gobierno dejó abierta la opción de solicitar un waiver, es decir, una dispensa formal del organismo para que la revisión pueda avanzar pese al desvío.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Argentina sobrecumplió varias de las metas y puso especialmente el foco en la acumulación de reservas.

El eventual desembolso de US$900 millones permitiría reforzar la posición en dólares del Banco Central. La definición llegará después de que el equipo técnico complete su informe y el Directorio del FMI analice formalmente la tercera revisión.