El Gobierno nacional dio un paso clave en la implementación de la reforma laboral al convocar a organizaciones empresarias y sindicales a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo que quedaron alcanzados por la nueva normativa.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que impulsa una reconfiguración profunda del sistema de relaciones laborales en la Argentina, con el objetivo de adaptar los acuerdos a las condiciones actuales de cada sector productivo.

Comunicado oficial. (Gentileza)

La convocatoria se apoya en los decretos 407 y 408, que reglamentaron recientemente los puntos centrales de la reforma, entre ellos la descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa y la revisión de los aportes a los gremios.

A partir de esta reglamentación, la Secretaría de Trabajo quedó habilitada para iniciar en un plazo de 30 días las negociaciones entre las partes, en un proceso que podría extenderse hasta el 1 de enero de 2027, fecha prevista para la entrada en vigencia de los nuevos acuerdos.

Uno de los cambios más significativos es el fin de la “ultraactividad”, es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos, lo que obliga a una revisión masiva de las condiciones laborales en múltiples actividades.

Entre los puntos que deberán discutirse se incluyen la posibilidad de implementar bancos de horas en lugar de horas extra, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y la incorporación de un “salario dinámico” vinculado a la productividad.

Desde el Gobierno sostienen que estas medidas apuntan a generar relaciones laborales “modernas, previsibles y adaptadas” a la realidad económica, además de fomentar la formalidad y la libertad sindical.

En ese sentido, la reglamentación también establece nuevos requisitos para la representación en las negociaciones colectivas, como un piso mínimo del 10% de los trabajadores para las cámaras empresarias y la posibilidad de conformar sindicatos por empresa o grupo de empresas.

Sin embargo, la iniciativa ya generó rechazo en sectores gremiales, que advierten sobre una posible pérdida de derechos y no descartan convocar a medidas de fuerza ni avanzar con presentaciones judiciales para frenar los cambios.

El debate por la reforma laboral abre así una nueva etapa de tensión entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario, en un proceso que será clave para definir el futuro del mercado de trabajo en el país.